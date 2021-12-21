Kur korumalı TL mevduat hesapları hangi bankada var? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı katılım bankalarında var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurunda yaşanan büyük düşüş devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili bir yazılı açıklamada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındığı bildirildi.

Kur korumalı TL mevduat hesapları kaç ay vadeli açılacak?

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak. Sisteme her banka katılabilecek. Üründe, gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayınlayacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacaktır." Bakan Nebati, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının katılım bankalarında da açılıp açılmayacağını yaptığı açıklama ile dile getirdi.