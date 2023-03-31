  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme
Ekonomi

Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-03-31 01:05:00 -
Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme

Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının tamamen kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı.TL KKM hesaplarıyla ilgili faiz tavanı tamamen kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlükten kaldırıldı

Kararda şu ifadelere yer verildi:"23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 5'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Faiz oranı serbestçe belirlenecek

Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir. Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23