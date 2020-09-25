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Ekonomi Kur artışına 2 puanlık müdahale
Ekonomi

Kur artışına 2 puanlık müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranı 2 puan arttırılarak yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:46:00 -
Kur artışına 2 puanlık müdahale

PPK toplantısı sonunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon, öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemektedir. Enflasyonun kontrol altına alınması ve risklerin sınırlanması amacıyla ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının hızlandırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar verilmiştir.” Ekonomi çevreleri, faizinin yükseltilmesinin TL varlıklar için olumlu olduğunu dile getirdi. Yatırım analisti Haluk Bürümcekçi, “Merkez Bankası, faiz artışıyla manevra alanını genişletti. Likidite tedbirlerinin gevşeyip gevşemeyeceğini TL’nin vereceği tepki belirleyecek” dedi. Faiz kararının ardından borsada yükseliş, dövizde düşüş gözlendi.

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