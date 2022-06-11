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Gündem Kur-anı Kerime tekme atılan okulun müdürü ve nöbetçi yardımcısı...
Gündem

Kur-anı Kerime tekme atılan okulun müdürü ve nöbetçi yardımcısı...

Antalya’nın Serik ilçesinde lise öğrencisi tarafından Kur-anı Kerim’e tekme atılması olayı ile ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısı devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 15:52:00 - 2022-06-11 15:55:02
Kur-anı Kerime tekme atılan okulun müdürü ve nöbetçi yardımcısı...

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.
Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.

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