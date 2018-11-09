Kupa finalinin oynanacağı şehir açıklandı!
2018-2019 sezonu Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanacağı açıklandı.09 Kasım 2018 Cuma 20:05
2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı.
TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.
YORUM YAZ