Küp Et nasıl yapılır?

Eğer lezzetli, iyi pişmiş Küp Et yapmak istiyorsanız tarifimiz tam size göre. Şimdiden afiyet olsun.

İçin Malzemeler

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet büyük boy patates

250 gram dana eti

1 adet büyük kapya biber

5-6 adet sivri biber

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı

Patatesi küp küp doğrayarak yapışmaz tencerede kapağı kapalı bir şekilde kızartalım. Kuşbaşı doğradığımız etimizi başka bir tencerede kendi yağı ile kavuralım. Kavrulan eti, yağını süzdüğümüz patateslerin üzerine ilave edelim ve karıştırarak kapağını kapatalım. Biberlerimizi küçük olmamak kaydıyla doğrayalım ve tencereye alalım. Biraz tuz ilave edip yeniden karıştırarak kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Biberler piştikten sonra rendelenmiş sarımsağı, kekik ve karabiberi ilave ederek yemeğimizi 5 dakika daha pişirelim. Afiyet olsun.