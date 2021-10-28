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Kadın - Aile Küp Et nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Küp Et nasıl yapılır?

Eğer lezzetli, iyi pişmiş Küp Et yapmak istiyorsanız tarifimiz tam size göre.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:00:00 - 2021-10-28 22:27:40
Küp Et nasıl yapılır?

Eğer lezzetli, iyi pişmiş Küp Et yapmak istiyorsanız tarifimiz tam size göre. Şimdiden afiyet olsun.

İçin Malzemeler

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet büyük boy patates
  • 250 gram dana eti
  • 1 adet büyük kapya biber
  • 5-6 adet sivri biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Yapılışı

Patatesi küp küp doğrayarak yapışmaz tencerede kapağı kapalı bir şekilde kızartalım. Kuşbaşı doğradığımız etimizi başka bir tencerede kendi yağı ile kavuralım. Kavrulan eti, yağını süzdüğümüz patateslerin üzerine ilave edelim ve karıştırarak kapağını kapatalım. Biberlerimizi  küçük olmamak kaydıyla doğrayalım ve tencereye alalım. Biraz tuz ilave edip yeniden karıştırarak kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Biberler piştikten sonra rendelenmiş sarımsağı, kekik ve karabiberi ilave ederek yemeğimizi 5 dakika daha pişirelim. Afiyet olsun.

 

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