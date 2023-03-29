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Spor Kuntz, Türk futboundaki en büyük sorunu açıkladı
Spor

Kuntz, Türk futboundaki en büyük sorunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 02:26:00 -
Kuntz, Türk futboundaki en büyük sorunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-0 kaybedilen Hırvatistan maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Elbette Türkiye'de çok fazla yetenek var ancak onlara doğru idman yaptıracak ve eğitecek insanlara ihtiyacınız var. Bu sadece Hırvatistan'a özel bir durum değil,' dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Hırvatistan, Kovacic'in attığı gollerle maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

"Tecrübe ve kalite farkı"

Stefan Kuntz, Hırvatistan takımının çok tecrübeli ve kaliteli olduğunu, Ay-Yıldızlı takımımızın daha genç bir kadro olduğunu söyledi. Kuntz, gruptaki Galler ile yarışacağımızı ifade etti.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

"İlk yarıda iyiydik"

"Skor olarak memnun değilim. Rakibi ilk devrede 7-8 hataya zorladık. Maçtan sonraki durumumuzu iyiye çevirmek için konuşacağız ve ders çıkarmaya çalışacağız. İlk yarıda taktik olarak iyiydik.

Rakibimizle aramızdaki fark, topla ilk temasımız. Onlar ilk temasta topu farklı kullanırken, biz eksik kalabiliyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

"Gençlere Şans verdik"

Böyle önemli bir rakibe karşı genç oyunculara şans vermek önemliydi. Genç oyuncular, burada elde edecekleri tecrübeyi hiçbir antrenmanda kazanamazlar.
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"Rakibimiz galler"

Bizim bu grupta yarış içinde olduğumuz rakibimiz Galler. O maçı kazanmamız gerekiyor.

"2 adım oynadık"

8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz.

"Hakan, zorlandı"

Hakan Çalhanoğlu, kasığından bir zorlanma yaşadı. Ne kadar ciddi olduğunu MR'dan sonra öğreneceğiz."

"Türkiye'de eğitim sistemi yok"

Türkiye'deki altyapı sistemiyle ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Bu sorunun cevabını almak için bana ihtiyacınız yok. Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Elbette Türkiye'de çok fazla yetenek var ancak onlara doğru idman yaptıracak ve eğitecek insanlara ihtiyacınız var. Bu sadece Hırvatistan'a özel bir durum değil. Belçika ve Hollanda da nüfus olarak çok büyük ülke değil ama futbol olarak bir sistem kurmuşlar, meyvelerini alıyorlar" şeklinde cevap verdi.

D Grubu puan durumu:

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