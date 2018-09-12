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Kundaklama zanlısı: Cehaletimin kurbanı oldum

İstanbul Kartal'da bir iç giyim mağazasının kundakına karışan dört kişi polisin çalışmalarından sonra gözaltına alındı. Yargıya sevk edilen 4 şüpheli tutuklandığında 1'i yargı denetimi altında serbest bırakıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:29
Kundaklama zanlısı: Cehaletimin kurbanı oldum

Ş.T, eski sevgilisiyle ayrılmasının sebebi olduğunu düşündüğü eski sevgilisinin kız kardeşinin Kartal'daki iç giyim mağazasını 4 kez kundaklatmak istedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında 3 ve Eylül'de 1 kez olmak üzere kundaklanmak istenen dükkanda saldırganlar amaçlarına ulaşamadı.

Kundaklama girişimlerinin ardından polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kartal Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekipler cadde ve civarında bulunan yaklaşık 300 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi. Ve şüphelilerin izlerini buldu. 4 kişi polisin uzun uğraşları sonucu gözaltına alındı. S.B., A.T., N.B., B.O.  adliyeye sevk edildi.

"CEHALETİMİN KURBANIYIM"

S.B, adliyeye girerken basın mensuplarını karşısında görünce “Cehaletimin kurbanıyım cehaletimin. Kartal polisinden kaçamadım" dedi. Şüphelilerden S.B., A.T., B.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin azmettirici olduğu iddia edilen Ş.T.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin İETT durağında yanıcı maddeyi hazırladıkları, karşı tarafa geçtikleri ve bir süre sonra ise koşarak uzaklaştıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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