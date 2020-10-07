Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?

Kuruluş Osman Kumral Abdal kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. Yeni bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte pek çok kişi kadroya eklenen yeni isimleri ve tarihte bu kişilerin gerçekte olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman kadrosuna yeni sezonda Kumral Abdal karakteri dahil oldu. Peki, Kumral Abdal kimdir? | Kumral Abdal tarihte var mı?