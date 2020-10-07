  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?
Medya

Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?

Kuruluş Osman Kumral Abdal kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. Yeni bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte pek çok kişi kadroya eklenen yeni isimleri ve tarihte bu kişilerin gerçekte olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman kadrosuna yeni sezonda Kumral Abdal karakteri dahil oldu. Peki, Kumral Abdal kimdir? | Kumral Abdal tarihte var mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:54:00 -
Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. Diziyi izleyen milyonlarca kişi kadroya katılan yeni oyuncuları, oynayacakları rolleri araştırmaya başladı. Dizinin ikinci sezonunda Kumral Abdal karakteri kadroya dahil oldu. Peki, Kurmal Abdal kimdir? Kumral Abdal karakterini kim oynuyor?

Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?

Kumral Abdal tarihte yer alan bir kişidir. Şeyh Edebali'nin müritlerinden olan Kumral Abdal'ın gerçek ismi Turgut'tur. Kumral Abdal'ın doğum tarihi ve doğum yeri bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan Kumral Abdal dini yaymak için çalışmıştır.

Rivayete göre Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin padişah olacağı müjdesini Kumral Abdal ile iletmiştir. 

Kumral Abdal türbesi nerede?

Pek çok kişi Kumral Abdal'ın türbesinin nerede olduğunu araştırıyor. Kumral Abdal'ın türbesi Bursa-Eskişehir yolu üzerinde Yediler Mahallesinde Kovalıca/Bozüyük/Bilecik’tedir.

Kumral Abdal rolünü kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterini Emin Gürsoy oynamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti
Gündem

Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti

46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden açıklamasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında karardan ciddi ..
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay