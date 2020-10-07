Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?
Kuruluş Osman Kumral Abdal kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. Yeni bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte pek çok kişi kadroya eklenen yeni isimleri ve tarihte bu kişilerin gerçekte olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman kadrosuna yeni sezonda Kumral Abdal karakteri dahil oldu. Peki, Kumral Abdal kimdir? | Kumral Abdal tarihte var mı?
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. Diziyi izleyen milyonlarca kişi kadroya katılan yeni oyuncuları, oynayacakları rolleri araştırmaya başladı. Dizinin ikinci sezonunda Kumral Abdal karakteri kadroya dahil oldu. Peki, Kurmal Abdal kimdir? Kumral Abdal karakterini kim oynuyor?
Kumral Abdal kimidir? | Kumral Abdal tarihte var mı?
Kumral Abdal tarihte yer alan bir kişidir. Şeyh Edebali'nin müritlerinden olan Kumral Abdal'ın gerçek ismi Turgut'tur. Kumral Abdal'ın doğum tarihi ve doğum yeri bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan Kumral Abdal dini yaymak için çalışmıştır.
Rivayete göre Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin padişah olacağı müjdesini Kumral Abdal ile iletmiştir.
Kumral Abdal türbesi nerede?
Pek çok kişi Kumral Abdal'ın türbesinin nerede olduğunu araştırıyor. Kumral Abdal'ın türbesi Bursa-Eskişehir yolu üzerinde Yediler Mahallesinde Kovalıca/Bozüyük/Bilecik’tedir.
Kumral Abdal rolünü kim oynuyor?
Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterini Emin Gürsoy oynamaktadır.