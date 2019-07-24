Kumluca’da yüzme alanları denetlendi

Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu tarafından, Kumluca ilçesindeki yüzme alanları denetlendi.

Antalya Valiliği’nce Kaymakamlık, Jandarma, Belediye, Emniyet, Sahil Güvenlik, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Sağlık Müdürlüğü, yetkililerinden oluşturulan ’Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu’ Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarını inceledi.

Komisyon ilk olarak Günay Sahil Tesisleri ve Mavikent Mahallesi’ndeki beş yıldızlı bir otele ait yüzme alanını denetledi. Komisyon ardından Adrasan Mahallesi’ndeki yüzme alanlarını inceledi. Denetimlerde yüzme alanlarındaki cankurtaran kuleleri, çalışanların sorumlu olduğu bölgelerde hazır olup olmadığı ve malzeme konusunda tam teşekküllü olup olunmadığına bakıldı.

Kumluca Belediyesi sorumluluğu altında bulunan Kumluca Günay Sahil Tesisleri ve Adrasan Plajındaki tesislerde can kurtaran açısından bir sorun bulunmadığı, tüm hizmet ve malzemenin eksiksiz bulunduğu belirtildi.

Yürütülen çalışmalarda yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesinin amaçlandığını belirtildi. Komisyon Başkanı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, “Komisyon olarak ilçedeki yüzme alanlarını denetledik. Amaç yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek. Uyarı ve tedbirlerin alınması gerekiyor. Komisyonumuz belirlenen yüzme alanlarında denetimlerini yaparak varsa eksiklikleri giderilmesini sağlayacak" diye konuştu.