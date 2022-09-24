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Ekonomi Kumluca Belediyesi gayrimenkullerini satışa çıkardı
Ekonomi

Kumluca Belediyesi gayrimenkullerini satışa çıkardı

Antalya Kumluca Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan, ilanla nitelikleri belirtilen ve imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan arsaların satış ihalesi ile iş yeri kiralama ihalesi düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 15:24:00 -
Kumluca Belediyesi gayrimenkullerini satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 07.10.2022 tarihi Cuma günü  Belediye hizmet binası üçüncü  katındaki konferans salonunda saat 14:30’da başlamak üzere sırasıyla Encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 07.10.2022 saat 12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir

İhale şartnamesi ve taşınmazın imar planı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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