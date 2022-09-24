Kumluca Belediyesi gayrimenkullerini satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 07.10.2022 tarihi Cuma günü Belediye hizmet binası üçüncü katındaki konferans salonunda saat 14:30’da başlamak üzere sırasıyla Encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 07.10.2022 saat 12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir

İhale şartnamesi ve taşınmazın imar planı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

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