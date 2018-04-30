Kumluca Başpehlivanı belli oldu

Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 3 gün süren yağlı güreşler, başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erdi. Karatepe Stadı'nda yapılan güreşlerde 67'si başpehlivan olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 1100 güreşçi mücadele etti. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı verilen güreşleri Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda güreş sever izledi.



Son gün sabah erken saatlerde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen güreşçilerden bazıları ambulansla hastaneye götürüldü. Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde bazı güreşçiler hakem kararlarına itiraz etti. Yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.