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"Küme de düşsek Fatih Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik direktör Fatih Tekke'ye güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:21
"Küme de düşsek Fatih Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını istedikleri noktada tamamlayamadıklarını söyledi.

Devre arasına 19 puan ve averajla 12. sırada girdiklerini hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşmeleri bulunduğunu vurgulayarak,"Küme de düşsek Fatih Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz. Hocamıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

 

- "Takım ruhu yakalayacağız"

 

Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Sezonun ilk yarısını istediğimiz noktada tamamlayamadık. Hiçbir oyuncumuza borcumuz yok. Tüm oyuncularımıza ödemelerini zamanında yaptık. İnşallah takım ruhu yakalayacağız. Hatalarımızdan ders çıkartıp, ligi iyi bir noktada tamamlayacağız." diye konuştu.

Sarıalioğlu, "Küme düşme hattıyla aramızda 3 puan var. Ligde play-off oynamak istiyoruz ancak ana hedefimiz küme düşmemek. Sezon başında birçok transfer yaptık ve uyum süreci uzun sürdü. Sezonun ikinci yarısında hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

- "En az 3-4 transfer yapacağız"

 

Başkan Sarıalioğlu, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde birçok bölgeye transfer yapacaklarını bildirdi.

Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

"Devre arasında en az 3-4 transfer yapacağız. Savunma, orta saha, kanat forvet ve santrfor almayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. İnşallah oyuncuları kampa yetiştireceğiz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:21
  1. 1. Lig
  2. Ecmel Faik Sarıalioğlu
  3. Fatih Tekke
  4. Futbol
  5. İstanbulspor
  6. Spor Toto 1. Lig

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