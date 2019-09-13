0553 313 94 23

Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak

DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:15
Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak

DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı. Proje kapsamında belirlenen mesleki teknik eğitim lisesi öğrencileri tarafından üretilecek ürünler DeFacto mağazalarına satışa sunulacak. Elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.



Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller ile kanser tedavisi gören çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor. DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen Kumaştan Hayaller projesi için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı. Düzenlenen imza törenine Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, DeFacto Sosyal İşler Yöneticisi Mehmet Koyun ile il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri katıldı.



KAÇUV projeleri desteklenecek


Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İbrahim Evren Mesleki Teknik Anadolu Listesi öğrencilerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.



"Gençlerimizin gelişimine destek oluyoruz"


Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Kumaştan Hayaller projesi kanser tedavisi gören çocuklarımıza destek olmak üzere hayata geçirilmiş özel bir proje. Yardıma muhtaç kanser hastası çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda eğitime devam eden öğrencilerimizin sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip mesleğin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu güzel ve anlamlı projenin hayata geçirilmesini sağlayan DeFacto yetkililerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarına, proje içerisinde yer alacak öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"Atıl kumaşlar çocuklarımıza umut oluyor"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, "Şirketlerin başarısı artık sadece ekonomik anlamda değil, içinde bulundukları topluma ve çevreye sağladıkları faydayla orantılı olarak ölçülüyor. DeFacto olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülkemizin ekonomik ve beşerî olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Fabrikalarımızdaki atıl kumaşlar gençlerimizin desteğiyle tedavisi süren çocuklarımıza umut oluyor. Gençlerimizin sayesinde Afyon’da attığımız bu umut tohumunun en kısa sürede yeşererek ülkemizin dört bir yanını saracağına inanıyorum. Kumaştan Hayaller projesini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    1. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    2. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    3. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    4. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    5. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    6. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    7. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    8. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    9. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    10. İBB'de işten çıkarmalar
    11. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    12. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    13. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    14. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    15. Virajı alamayan otomobil takla attı
    16. Huzurevinde kermes coşkusu
    17. Google özgün haberleri ön plana..
    18. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    19. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    20. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!