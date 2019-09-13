Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak

DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı. Proje kapsamında belirlenen mesleki teknik eğitim lisesi öğrencileri tarafından üretilecek ürünler DeFacto mağazalarına satışa sunulacak. Elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller ile kanser tedavisi gören çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor. DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen Kumaştan Hayaller projesi için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı. Düzenlenen imza törenine Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, DeFacto Sosyal İşler Yöneticisi Mehmet Koyun ile il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri katıldı.

KAÇUV projeleri desteklenecek

Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İbrahim Evren Mesleki Teknik Anadolu Listesi öğrencilerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.

"Gençlerimizin gelişimine destek oluyoruz"

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Kumaştan Hayaller projesi kanser tedavisi gören çocuklarımıza destek olmak üzere hayata geçirilmiş özel bir proje. Yardıma muhtaç kanser hastası çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda eğitime devam eden öğrencilerimizin sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip mesleğin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu güzel ve anlamlı projenin hayata geçirilmesini sağlayan DeFacto yetkililerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarına, proje içerisinde yer alacak öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Atıl kumaşlar çocuklarımıza umut oluyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, "Şirketlerin başarısı artık sadece ekonomik anlamda değil, içinde bulundukları topluma ve çevreye sağladıkları faydayla orantılı olarak ölçülüyor. DeFacto olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülkemizin ekonomik ve beşerî olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Fabrikalarımızdaki atıl kumaşlar gençlerimizin desteğiyle tedavisi süren çocuklarımıza umut oluyor. Gençlerimizin sayesinde Afyon’da attığımız bu umut tohumunun en kısa sürede yeşererek ülkemizin dört bir yanını saracağına inanıyorum. Kumaştan Hayaller projesini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.