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Kumaşların özelliklerini biliyor musunuz?

Kumaşların özelliklerine dair bilmeniz gerekenleri derledik...

07 Ekim 2018 Pazar 16:02
Kumaşların özelliklerini biliyor musunuz?

Pamuklu: Esnektir ve çabuk kırışır. Fakat ütülenmeye karşı dayanıklıdır. Renkli pamuk kumaşların ilk yıkamasını tek başına yapın. Ayrıca pamuk yüksek ısıda yıkandığında çekme yapar. Işığa karşı dayanıklı değildir ama bazı kumaş firmaları pamuklu kumaşlar için özel üretim teknikleri uygulayabiliyor.

İpek: Çok yüksek ısıda yıkanmamalı. İpek, düşük ısıda ve buharsız ütülenmeli. Terlemeye ve çitilenmeye karşı hassastır. Perde, duvar kaplaması ve yastıklarda saf ipek yoktur.

Yün: Sıcak suyla yıkandığında çeker, şekli bozulursa çabuk düzelir. Asarak kurutma yapmayın. Sararmaya eğilimlidir.

Keten: Çok çabuk kırışabilen keteni, elde soğuk su ile yıkayın. Kire dayanıklıdır ve yumuşaktır.

Sentetik kumaşlar: Polyester, naylon ve lycra gibi sentetik kumaşları ılık su ile yıkamalısınız. Bunlar kolay yanar, bu yüzden düşük ısıda buharsız ütüleyin zaten kolay buruşmazlar.

Suni kumaşlar: Asetat, Rayon ve Viskoz için suni kumaş denir. Bu tür kumaşlar yumuşaktır ve kolay kolay renk atmazlar. Kolay yanabilen suni kumaşların nem emme kapasiteleri düşüktür.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:02
  1. kumaş
  2. kumaş çeşitleri
  3. kumaş özellikleri

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