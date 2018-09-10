Kumaş sandalyelerinizi böyle temizleyin!

Kumaş kaplı sandalyelerinizi temizlemek ve yeni gibi görünmelerini sağlamak için doğal temizlik ürünleri kullanabilirsiniz.

Sandalyelerinizi temizlemeye başlamadan önce, kumaşın temizlik uyarılarını kontrol edin ve sandalye kumaşınıza uygun olan temizlik yöntemini seçin.

Kumaş koltuklarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz

TEMEL TEMİZLİK İÇİN...

Düzenli aralıklarla temizlemeniz durumunda, sandalyelerinizde kir ve lekelerin birikmesini önleyebilirsiniz.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANIN

Kumaş döşemeli mobilyaları temizlemenin ilk adımı her zaman süpürge kullanmak olmalı. Elektrik süpürgesiyle kumaşın tozunu çekmek, yerleşen toz tabakasını temizlemekle kalmaz, çoğu lekenin görünümünü de hafifletir.

BUHARLI TEMİZLEYİCİ KULLANIN

Su ve diğer sıvı temizlik solüsyonlarının aksine, buhar lekeye nüfuz edebilir ve gevşetebilir. Derin temizlik ve küçük leke çıkarmaya ek olarak, buharın yüksek sıcaklığı bölgeyi tamamen dezenfekte eder ve kumaş sandalyelerden küf ve akarları ortadan kaldırır.

SABUN KULLANIN

Eğer bir buharlı temizleyiciniz yoksa, bir sabun çözeltisi de kullanabilirsiniz. Sıvı bulaşık sabunu, kirleri kolayca kaldıran ve temel lekeleri gideren etkili, çok amaçlı bir temizleyicidir.

Bir sprey şişesine 2 bardak sıcak su doldurun ve içine de 2 çay kaşığı sıvı bulaşık sabunu ilave edin. Sabunu çözmek için şişeyi iyice çalkalayın.

Sıcak bulaşık sabunu solüsyonunu, sandalyenin kirli yüzeyleri üzerine dikkatlice püskürtün. Kiri ovalayarak temizleyin ve bir havlu ile mümkün olduğu kadar nemi emdirin. Koltukta fazla sabun kalıntısı varsa, nemli havluyla silmeye devam edin.

LEKE ÇIKARMA

Kumaş sandalyelerden leke çıkarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE KULLAN

Beyaz sirke, kumaş sandalyelerdeki yağ lekelerini çıkarmaya yardımcı olacaktır.

1 bardak su ve 1/2 bardak beyaz sirkeyi bir sprey şişesine dökün ve iyice çalkalayın. Seyreltilmiş sirkeyi leke üzerine püskürtün. Bir havluyla yüzeyi temizleyin. Havlu, sirke ile birlikte lekeyi emecektir. Leke kalıyorsa işlemi tekrarlayın.

KARBONAT KULLANIN

Karbonat, sandalye kumaşına yerleşen kokuları emmede çok iyidir. Karbonat, lekeleri temizlemede pek iyi olmasa da, lekeleri önemli ölçüde hafifletebilir.

Lekeli alana bolca karbonat serpin ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından karbonatı çekmek için elektrik süpürgesi kullanın.

Kumaşta kalan karbonat üzerine biraz su serpin ve lekeyi eski bir diş fırçasıyla iyice fırçalayın. Sonra tekrar elektrik süpürgesiyle çekin.

Tüm bu işlemlerden sonra kullanmadan önce kumaşın tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli kumaşlar küf ve bakteriler için uygun bir ortam oluşturur.