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Aktüel

Kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon: 11 kişiye 13 bin 475 TL ceza

Denizli’de, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynandığını iddia edilen 2 iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:04:56 -
Kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon: 11 kişiye 13 bin 475 TL ceza

Denizli’de, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynandığını iddia edilen 2 iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Takibe alınan iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynama suçundan hakkında işlem yapılan 11 kişiye 13 bin 475 TL para cezası kesildi.

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