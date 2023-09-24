‘Kumar Masası’ dediği 6’lı masayı deviren sonra tıpış tıpış geri dönen Akşener samimiysen adaylarını açıkla

Buğra Kardan İstanbul

Daha önce “kumar masası” dediği 6’lı masayı deviren ve yediği onca küfür ve hakarete rağmen tıpış tıpış geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere aylar kala şark kurnazlığına soyundu. 14-28 Mayıs hezimetinden aylar sonra suskunluğunu bozan ve 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyleyerek el yükselten İP lideri Akşener, başta CHP olmak üzere masanın müdavimlerini aday sopası ile terbiye etmeye çalışıyor. Önceki gün partisinin, CHP’nin kalesi konumundaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayan ve bazı illerdeki adayları hakkında ipucu veren Akşener, sıra ittifaksız kazanma şansı bulunmayan İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlere gelince ipe un seriyor. Hezimetin hıncını ortaklarından çıkaran ve yüzde 9’luk oyuna rağmen birkaç büyükşehir belediyesini koparmaya çalışan Akşener’in seçim ayarlı aday hamlesini değerlendiren siyaset bilimciler ve hukukçulardan, “İP lideri samimiyse, blöf yapmıyorsa, masa da el yükseltmeye çalışmıyorsa, at pazarlığını bıraksın da İyi Parti’nin İstanbul ve Ankara adayını açıklasın” çağrısı geldi.

Karşı tarafa mesaj veriyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Avukat Hasan İlter, şunları söyledi: “Akşener siyaset meydanına çıktığından beri çelişkili, tutarsız açıklamalarda bulunuyor. Söylediklerinin tam tersini yapıyor. Böyle bir siyasetçiye inanmak, güvenmek; böyle bir siyasetçinin söylediklerine kulak vermek aklıselim insanın işi değil. Akşener’i takip ederken ‘Bekleyip görelim, ne yapacak’ demekten başka çaremiz yok. Akşener, tamamen tutarsız beyanlarıyla biliniyor. Bu söylediklerine de güvenilmez. Akşener, blöf yapmadığını iddia ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklıyor. Peki, onu açıklıyor da İstanbul ve Ankara adaylarını niye ilan etmiyor? Sanıyorum pazarlık için karşı tarafa mesaj veriyor. Yani Millet İttifakı’nın ortaklarının tamamı aynı, hiçbiri tutarlı konuşmuyor. Karşımızda bugün söylediklerini yarın inkâr eden, yalanlayan siyasetçiler var. Bunlardan millete, memlekete hayır gelmez. Allah ülkenin yardımcısı olsun.”

“Cambaza bak” taktiği

TİMAG Başkanı Ertuğrul Akar ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Meral Hanım, ilde çıkarabilir ama ilçelerde ne olur bilinmez. Belki orada anlaşma yapılır. Orada cambazlık var. İlçelerde koordinasyon, pazarlık yapılacak gibi görünüyor. Özetle Meral Hanım’ın stratejisi 2028 genel seçimlerine hazırlanmak için Türkiye turuna çıkmak, teşkilatını birleştirmek, tabanı konsolide etmek. Ama yine CHP’nin kazanmasını istediği yerlerde, ilçelerde aday çıkarmayacak. Bakın, İBB Meclisi’nde AK Parti güçlü. Bunu tersine çevirmeye çalışacak. CHP’yle ilçeler üzerinden pazarlığa gidecek.”