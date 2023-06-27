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Siyaset Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!
Siyaset

Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 09:36:00 -
Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de Gündem Özel programında İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Altılı Masa ile ilgili "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de Gündem Özel programında İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Altılı Masa ile ilgili "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, “Ben Sayın Akşener’in cümlelerini yorumlama yetkisine sahip değilim. Sayın Akşener’i kongreden sonra da aradım. Tebrik ettim… Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Biz, altı sene önce de ittifak yaptık. Ne için? Referandumda millet bu yeni sisteme hayır desin diye…

Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu; biz, hem Altılı Masa’da bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirimiz ile görüşürüz. Çünkü 9 ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimiz ile olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum.” dedi.

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Yorumlar

ittifak ve türkiye

kim hakkımı yiyorsa Allah onu kahretsin çoluğundan çocuğundan çıksın hakkım zehir zıkkım olsun üstüne alınanlara duyurulur

Ahmet Faruk

Tarih Temel Karamollaoğlunu hain diye yazacak. Milli Görüşcüler Bediüzzamana siyasete şeytan işi dediği için düşmandırlar. Şimdi Temelin yaptıklarına bakıp Üstadın ne demek istediğini anlasınlar. Ha İslam dininin vaaz ettiği müslümanca siyeset zaten her müslümanın boynunun borcu.
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