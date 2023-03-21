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Aktüel Kumar makinesinin yerini görenler şaşkına döndü
Aktüel

Kumar makinesinin yerini görenler şaşkına döndü

İzmir’in Bornova ilçesinde harekete geçen jandarma ekipleri, daha önce tombala oynandığı için mühürlenen işletmede tekrar kumar oynayan 113 kişiye suçüstü yaptı, binlerce lira ceza kesti. Jandarma, gizlenen özel bölmedeki kumar makinesini de ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:04:00 -
Kumar makinesinin yerini görenler şaşkına döndü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde bulunan umuma açık işletmede kumar oynandığının bilgisini aldı. Bunun üzerine Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek daha önce mühürlenen işletmeye baskın yaptı. Baskında 113 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplamda 458 bin 215 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, gizlenen özel bölmedeki kumar makinesini de buldu. İşletme mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan bütün materyallere el konuldu. Şüpheli B.A. hakkında ise "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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