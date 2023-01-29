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Gündem Kumar borcu bunu da yaptırttı! Serdar Ortaç'tan şok eden karar
Gündem

Kumar borcu bunu da yaptırttı! Serdar Ortaç'tan şok eden karar

Kumar borcuyla sık sık gündem olan Serdar Ortaç İstinye sırtlarındaki evini satışa çıkardı. Şarkıcı 2016’da tam 15 milyon TL’ye aldığı evi bakın şimdi kaça satıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:22:00 -
Kumar borcu bunu da yaptırttı! Serdar Ortaç'tan şok eden karar

Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı.

750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyor.

 

Serdar Ortaç uzun yıllar her ay 120 bin TL ödediği İstinye’deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı.

 

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