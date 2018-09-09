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Kum yığının altında can pazarı! Elleri ile kazdılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kum yığının altında kalan çocuğu vatandaşlar elleriyle ve kürekle kazarak kurtardı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:15

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olayda oynadığı kum yığının altında kalan çocuğu kurtarmak isteyen vatandaşlar kum havuzunu elleriyle kazdılar.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk, oynadığı kum yığınının altında kaldı. Briket imalathanesindeki kumların üzerini tamamen üzerini kapatması sonucu köy halkı ve köylüler küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldu geçti. Kum havuzunda boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kimi vatandaşların elleriyle kimi ise kürekle kazdı. Bir süre sonra kum havuzundan sağ olarak çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi 112 çalışanları yaptı.

O anı yaşayanlar ise çocuğun yaklaşık 40 dakika kadar kumun altında kaldığını belirtti.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:15
  1. Şanlıurfa
  2. kum havuzu
  3. çocuk
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