Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınasında devasa toz bulutuyla kaplanırken ilçeden gelen görüntüler dikkat çekti. Yaşanan büyük olayın ardından kum fırtınasının neden olduğu merak edildi. Peki, kum fırtınası neden olur?

Kum fırtınası neden olur?

Kum fırtınasında yer alan kum parçacıklarının birçoğu 0,8 – 1 mm’lik çaplarda meydana gelebilir ve sıklıkla 3 – 15 metre yüksekliğe ulaşabilir ancak 1500 metreye ulaşanları da vardır. Genellikle kum fırtınalarının yüksekliği rüzgar kuvvetiyle doğru orantılı olmaktadır ve en az 40 km’lik hızlara sahip olurlar ve de bir anda meydana gelebilirler.

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde meydana gelen doğal olaydır. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar.

Kum fırtınası olarak da adlandırılan toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan bir meteorolojik olaydır. Sert bir rüzgar veya başka bir kuvvetli rüzgar kuru bir yüzeyden gevşek kum ve kiri üflediğinde toz fırtınaları ortaya çıkar. İnce parçacıklar, toprağı bir yerden hareket ettirip başka bir yerde biriktiren bir işlem olan tuzlama ve süspansiyon yoluyla taşınır.

Kuzey Afrika ve Arap yarımadası çevresindeki kurak alanlar, havada asılı tozun ana karasal kaynaklarıdır. Dünya'nın kurak alanlarının kötü yönetiminin, çöl kenarlarından toz fırtınasının boyutunu ve sıklığını artırdığı ve hem yerel hem de küresel iklimi değiştirdiği ve ayrıca yerel bölgeyi de etkilediği ileri sürülmüştür.

Kum fırtınası terimi en çok çöl tozu fırtınaları bağlamında, özellikle Sahra Çölü'nde veya kumun kir veya kayadan daha yaygın bir toprak türü olduğu yerlerde, görünürlüğü engelleyen ince parçacıklar anlamında kullanılır. Toz fırtınası terimi, özellikle toz fırtınası kentsel alanları etkilediğinde, daha ince parçacıklar uzun mesafelere savrulur.