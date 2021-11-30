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Gündem Kum fırtınası çıktı, karayolu kapatıldı! 30 araç birbirine girdi
Gündem

Kum fırtınası çıktı, karayolu kapatıldı! 30 araç birbirine girdi

Konya-Ankara Karayolu'nda çıkan kum fırtınası sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 30 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:20:00 -

Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Kum fırtınası sürücülere de zor anlar yaşattı.

Cihanbeyli Kırkışla mevkiinde araçlar savruldu. Fırtınanın etkisiyle 30 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Trafik durma noktasına geldi

Kırkışla mevkiinde araç geçişlerine izin verilmedi.

Bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

AKSARAY-ADANA Karayolu trafiğe kapatıldı

Aksaray-Adana karayolunda da kum fırtınası çok sayıda kazaya da neden oldu.

Kum fırtınası Aksaray-Adana karayolunda da etkiliydi.

Görüş mesafesi azaldı, yolda çok sayıda kaza meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşım durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Niğde

Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Görüş mesafesinin düştüğü Bor-Zengen yolunda bir kamyon devrildi, 6 araç kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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