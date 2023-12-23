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Spor Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu
Spor

Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-23 00:22:00 -
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

İngiliz takımı Manchester City, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın final maçında Fluminense'yi 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın final maçında İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense karşılaştı.

Manchester City henüz maçın 40. saniyesinde Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkarırken ilk golün sahibi Julian Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Manchester City rakibini 4-0 mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Kadrosunda Marcelo, Felipe Melo ve Ganso gibi önemli isimler yer alan Fluminense tarihinde ilk kez yer aldığı turnuvada gümüş madalya kazandı.

2023 yılında 5. kupa
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylece Manchester City, 2023 yılını İngiltere Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola daha önce Barcelona ve Bayern Münih’in başında kazandığı bu kupayı kariyerinde 4. kez elde etti ve en çok kazanan teknik direktör unvanının sahibi oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde üste 11. kez Avrupa takımları kupayı müzesine götürdü.

El-Ehli üçüncü oldu

Mısır'ın El-Ehli takımı ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

75. dakikada Ali Maaloul ile bir penaltıdan faydalanamayan El-Ehli'ye galibiyeti getiren golleri 19'da Yasser Ibrahim, 25'te Percy Tau, 60'da Yoshio Koizumi (KK) ve 90+8'de Ali Maaloul atarken Urawa Red Diamonds'ın sayılarını 43'te Jose Kante ve 54'de penaltıdan Alexander Scholz kaydetti.

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