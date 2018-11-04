0553 313 94 23
impression

Kulüp resmen açıkladı! Azeri iş adamı Türk kulübünü satın aldı

Darıca Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'un kulübü satın aldığı belirtildi.

04 Kasım 2018 Pazar 17:07
Kulüp resmen açıkladı! Azeri iş adamı Türk kulübünü satın aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'a satıldı. Açıklama, Darıca Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği A.Ş tüm haklarıyla beraber Azeri işadamı Rauf İsmailyov'a satıldı. Konuyla alakalı önümüzdeki hafta içi geniş bir basın toplantısı düzenlenecektir." denildi.

Detaylı açıklama haftaya yapılacka

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri iş insanı Rauf İsmailyov da yer aldı.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 17:07
  1. TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  2. Darıca Gençlerbirliği A.Ş.
  3. Azeri iş insanı Rauf İsmailyov
  4. Darıca GB Başkanı Mücahid Vural

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı
    1. 2 kadının öldüğü kazada minibüs..
    2. Bomba imha işlemini çekirdek..
    3. Barcelona, Cengiz Ünder'i yakın takibe..
    4. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    5. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    6. Canan Karatay uyardı!
    7. Borcu olanlar dikkat! Oranlar sabitlendi
    8. Hal yasası neleri kapsayacak?
    9. Camdan yapışkan bant ve etiket izi..
    10. Kasım Süleymani'den Trump'a cevap!
    11. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    12. KPSS önlisans soruları ve cevapları ne..
    13. Bakan Pekcan açıkladı: Hal yasasını..
    14. ABD’nin İran’a yaptırım şartları neler?
    15. Kazada ölen pilot Serdar Halil Girgin,..
    16. Ampute milli takım final maçı saat kaçta
    17. Güney Amerika, Fenerbahçe'yi..
    18. Kulüp resmen açıkladı! Azeri iş adamı..
    19. Eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu..
    20. 2 metrelik kılıç balığını yakaladı,..
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti