Kulüp resmen açıkladı! Azeri iş adamı Türk kulübünü satın aldı
Darıca Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'un kulübü satın aldığı belirtildi.04 Kasım 2018 Pazar 17:07
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'a satıldı. Açıklama, Darıca Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği A.Ş tüm haklarıyla beraber Azeri işadamı Rauf İsmailyov'a satıldı. Konuyla alakalı önümüzdeki hafta içi geniş bir basın toplantısı düzenlenecektir." denildi.
Detaylı açıklama haftaya yapılacka
Konuyla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri iş insanı Rauf İsmailyov da yer aldı.
(Ajansspor)
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