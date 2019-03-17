Külünk’ten Seyit Abdülhakim Arvasi vurgusu

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, Şanlurfa’da Türkmen çadırını ziyaret edip AK Parti’ye destek istedi. Çadırda konuşan Külünk, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Çanakkale’de her milletten insanın yan yana mücadele ederek şehit olduğunu dile getirdi. Çanakkale’deki işgal girişiminin emperyalizmin emrinde bir Hristiyan devlet kurulmasına izin vermeyen aralarında Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de bulunduğu Müslüman Kürtlerden intikam alma hareketi olduğunu söyleyen Külünk, bunların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa Türkmenler Birliği tarafından Cumhur İttifakına destek toplantısı düzenlendi. Yenişehir Süleyman Şah Türkmen Otağında gerçekleşen toplantıya AK Parti 26. Dönem Milletvekili Metin Külünk de katıldı. Şanlıurfa Türkmenler Birliği Başkanı Hasan Çay tarafından Külünk’e Türkmenlerin yerel kıyafetleri giydirildi.

Toplantıda konuşma yapan Külünk, Çanakkale Savaşında şehit olan 486 Urfalıyı hatırlatarak ,”Şanlıurfalılar, Türkmen beyleri, Türkmen ovası yarın 18 Mart.Yarın bu topraklarda yeniden varoluşumuzun adıdır. 18 Mart itilaf devletleri karşısında Anadolu’yu işgal etmek üzere Çanakkale önlerine gelmiş olan emperyalizm karşısında bu milletin imanıyla, bayrağıyla bir kez daha rest çekerek gelenleri geldikleri yere göndermenin adı olan 18 mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Şanlıurfa’dan 486 kişiyi, 486 mücahit Çanakkale’de şehit oldu. Nihat çizmeci oğlu eşine sıkılan kurşuna göğsünü siper etti, şehit oldu.Ali durmuş Kürt kardeşimiz Yakubiye lambasında pusu kurularak şehit edildi. Haydar süzen, Hüseyin Süzen baba- oğlu iftar sofrasına geldiler, tanrı misafiriyiz dediler. Kahpece ailenin yemeğini yediler.Ailenin yemeğini yedikten sonra baba oğlu kahpece şehit ettiler” dedi.

Seyit Abdülhakim Arvasi gibi Müslüman Kürtlerden intikam almak istediler

Çanakkale’deki işgal girişiminin emperyalizmin emrinde bir Hristiyan devlet kurulmasına izin vermeyen aralarında Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de bulunduğu Müslüman Kürtlerden intikam alma hareketi olduğunu söyleyen Külünk, bunların unutulmaması gerektiğini belirterek,“ Anadolu topraklarında emperyalizmin emrinde bir Hristiyan devleti kurulmasına izin vermeyen Müslüman Kürtlerden,Ahmet’i Haniden, Selahattin Eyyübiden, Mevlana Halil İbrahim’den,Seyyid Taha Hazretlerinden,Külünk’ten Seyit Abdülhakim Arvasi hazretlerinden intikam almak üzere ilafete sadık olanAnadolu topraklarında islam’ın, Müslümanların varlığını kıyamete dek sürdürme noktasında Selahattin Eyyübi çizgisindeki Müslüman Kürtlerden intikam alma hareketidir” dedi.

Şehit ettikleri Urfalıları unutturmak istiyorlar

Çeşitli oluşumlarla, Apoculuk hareketiyle başlayan ve bölgede Türk-Kürt-Arap birliğini bozarak islamsız Kürt, islamsız Türk, islamsız Arap projelerinin adı olan PKK terör örgütünün ilk yıllarında Şanlıurfa’da 50’ye yakın kişiyi şehit ettiklerini unutturmak istediklerini vurguladı.