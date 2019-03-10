"Kulubün kayyuma gitmesine gönlümüz razı olmadı"

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, olağanüstü genel kurula ilişkin, "Ülkemizin köklü bir kulübünün kayyuma gitmesine gönlümüz razı olmadı. Yeniden bir yönetim oluşturduk." dedi.



Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü olağanüstü genel kurul toplantısında kendisinden başka aday çıkmadığını söyledi.

Yeniden aday olduğunu ve delegelerin oylarıyla güven tazelediğini aktaran Yüksel, "Hep söylüyorum; benden daha iyi yönetecek varsa hemen bırakırım. Bu nedenle yol açmak için olağanüstü kongre kararı aldık. Ancak kimse aday olmadı. Kayyuma giderse kulübü tasfiye edeceklerdi. Ülkemizin köklü bir kulübünün kayyuma gitmesine gönlümüz razı olmadı. Yeniden bir yönetim oluşturduk. Önümüzdeki günlerde görev dağılımı da yapılacak. Kan tazelemiş olduk. Bu kulübü yaşatmak için uğraşıyoruz. Başka amacımız yok." diye konuştu.

Yüksel, dün sahalarında 4-0 yenildikleri Afjet Afyonspor maçına da değinerek, "Oyuncularımız büyük bir sorumluluk üstlendi. Var güçleriyle mücadele ediyorlar. Bu çocuklara sahip çıkmazsak bir başarı da gelmez. Karabüklüler olarak sahada onları yalnız bırakıyoruz. Lütfen artık kendi çocuklarınıza sahip çıkın. Önümüzde bir Eskişehir örneği var. Onlar başardı biz de başarabiliriz." ifadelerini kullandı.