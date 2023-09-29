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Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çekilmesi sonrası Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çekilmesi sonrası Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 08:35:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çekilmesi sonrası Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurması sonrası Altın Portakal yönetimi, tartışmaya neden olan belgeseli 2. defa festival seçkisinden çıkardı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılan ve bugün seçkiye alındığı açıklanan ‘Kanun Hükmü’ filminin seçkiden yeniden çıkarıldığı kaydedildi. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sosyal medya hesabından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.”

'Kabul etmemiz mümkün değil'

'Terör örgütü destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını' belirten Boyacıoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal'dan çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurmuştu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

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