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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanlığının "AVM'lerde kütüphane" çalışması sürüyor
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanlığının "AVM'lerde kütüphane" çalışması sürüyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Türkiye genelinde 500 AVM var. AVM'lerin içerisinde kültür merkezi gibi kütüphaneleri de kodlayacağımız çalışmalarımız devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:25:10 -
Kültür ve Turizm Bakanlığının "AVM'lerde kütüphane" çalışması sürüyor

ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye genelinde 500 AVM'nin yer aldığını ve bunların içerisinde kültür merkezi gibi kütüphanelerin de olacağı çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Demircan, Esas 01 Burada AVM'de yer alan ve kütüphane olarak düzenlenecek alanda incelemelerde bulundu.

Demircan, burada yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu yıl başından bu yana yeni bir konsept ile kütüphaneleri tabana yaymak üzere çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda AVM'lerin içerisinde 'AVM Kütüphanesi'ni ortaya koyduklarını ifade eden Demircan, "Şu anda Ankara'da 3 AVM'de, AVM kütüphanelerimiz açıldı. Şimdi bütün Türkiye'de 500 AVM var. AVM'lerin içerisinde kültür merkezi gibi kütüphaneleri de kodlayacağımız çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Adana'da da bu AVM'de de böyle bir girişimde bulunmuştuk. Yöneticileri bunu olumlu karşıladı. Esas AVM'de, lokasyonu güzel, öğrencilere hitap eden net 320 metrekarelik bir kütüphane alanını planlama sözleşmesini yapma arefesindeyiz." diye konuştu.

AVM Müdürü Fırat Ercan da protokolleri ve tasarım aşaması devam eden kütüphane projesinin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Alışveriş merkezine gelen ziyaretçi sayısının aylık 500 bin civarında olduğunu belirten Ercan, kütüphane alanında günlük 300, 350 öğrenciye hizmet verme hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Demircan, Adana'daki ziyaretleri kapsamında restorasyon çalışması tamamlanan ve ibadete açılan Cafer Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Adana Müzesi'ne geçen Demircan, burada Müze Müdürü Nalan Yastı'dan çalışmalar ve eserlerle ilgili bilgi aldı.

Demircan, İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari ve Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi'yi de ziyaret etti.

Demircan, ziyaretleri kapsamında Sabancı Kültür Merkezi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi'nde de incelemelerde bulunarak çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Demircan, Misis Köprüsü ve Kervansarayı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyerek, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


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