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Kültür - Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinema sektörüne dev destek
Kültür - Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinema sektörüne dev destek

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:08:00 - 2023-09-20 15:17:25
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinema sektörüne dev destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema sektörüne yılın ilk 9 ayında 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı. Kurul ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Sinema sektörüne verilen desteklerden 7’sini “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım”, 11’ini “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” ve 2’sini de “Çekim Sonrası” başlığında yer alan projeler aldı.

Türkiye’de sinema sanatının gelişmesi, yeni isimlerin sektöre adım atabilmesi ve sinema üretiminin zenginleşmesi için büyük önem taşıyan "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" desteği kapsamında 7 yönetmenin projesine sağlanan destek miktarı 21 milyon lira oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu desteklerle birlikte, 2023 yılı içerisinde sinema sektörüne sağladığı toplam maddi katkı miktarını 98 milyon 924 bin liraya ulaştırdı.

Animasyon Destekleri Dikkat Çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri arasında önceki filmleri büyük ilgi gören Aslan Hürkuş ve Tay serilerinin yeni projeleri de yer aldı.

Animasyon filmler gişede 2023 yılında da büyük ilgi görürken Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” tüm filmleri geride bırakarak 2,8 milyon seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlık destekli filmler 2023 yılında Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde de yer alarak Türk sinemasının tanıtımına önemli katkı sağladı.

Bu yıl içerisinde bir kez daha toplanarak aynı kategorilerde yeni projeleri değerlendirecek olan Sinema Destekleme Kurulunun kararlarına https://sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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