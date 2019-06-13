Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel sorgulama son dakika Kültür ve Turizm Bakanlığı iş alımı ilan başvuru detayında, 500 Kütüphaneci, 50 Mühendis, 65 Mimar, 50 Şehir Plancısı, 50 Tekniker, 25 Arkeolog, 25 Müze Araştırmacısı ve 20 Mütercim Tercüman alımı yapılacağı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel sorgulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş alım ilanı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Bakanlığın kendi web sayfası üzerinden yaptığı duyuruya göre, toplamda 760 personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli pozisyonda alınacağını bildirdi. 500 Kütüphane memuru, 50 Mühendis, 65 Mimar, 50 Şehir Plancısı, 50 Tekniker, 25 Arkeolog, 25 Müze Araştırmacısı ve 20 Mütercim Tercüman olmak üzere toplamda 760 memur alımı yapılacağı ve yapılması planlanan sözleşmeli personel alımı ihdasının Bakanlık tarafından çıkarıldığını ve bu ihdasın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca söz konusu pozisyonlara personel alımı için açıktan atama izni verilmesi halinde (KPSS (B) puanı esas alınarak) ilana çıkılacağı belirtildi. Memur alımı ile ilgili ihdasın, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması ve beraberinde Resmî Gazete ’de yayınlanması ile Bakanlığı resmi web sayfası üzerinden sorgulanacaktır.