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Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildik
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildik

Yeniakit Publisher
2023-09-28 10:23:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandası yapıldığını ve festivalden çekildiğini açıkladı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde FETÖ terör örgütü propagandası yapıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz"


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Yorumlar

Vesayetin, emperysluzmin iyi surulmus tarlasi kifayetsiz muhteris cihangir mankurtlarinin orta oyunudur sozde festival ozde amerikan beslwmesi islam/millet/istiklal dusmani BESLEMELERIN tatmin ortamidir

Turkiyede emperyalistlerin casus orgutlerini ve isbirlikci orgutlenmeleri kurtarilmis sozdecsanatci siyasi tetikci mankurt mahalleleri ISTEMIYORUZ

Mesut karaman

Ya bu bakan ne işe yariyorki bu olaya müsade ediyor helal olsun şu feto ya dediğini yapiyor
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