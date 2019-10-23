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Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 785 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmış sözlü sınavı merakla bekleniyordu. Bakanlık tarafınan yapılan açıklamada, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:40
Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 785 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmış sözlü sınavı merakla bekleniyordu. Bakanlık tarafınan yapılan açıklamada, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 785 memur alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Başvuru sonucu, pozisyon unvanı itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

BAŞVURUSU SONUCU İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Form Dilekçe,

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) (Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.),(*)

c) Özel Güvenlik Sertifikası noter tasdikli örneği (Silahlı) (Belgenin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)(*)

ç) 18/10/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir) (Belgenin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

f) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Kültür Bakanlığı hangi kadrolara memur alacak?

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7), Adıyaman (5), Afyonkarahisar (6), Ağrı (6), Aksaray (4), Amasya (4), Ankara (12), Antalya (8), Ardahan (3), Artvin (5), Aydın (7), Balıkesir (7), Bartın (3), Batman (7), Bayburt (3), Bilecik (5), Bingöl (5), Bitlis (7), Bolu (4), Burdur (8), Bursa (5), Çanakkale (6), Çankırı (5), Çorum (6), Denizli (7), Diyarbakır (7), Düzce (5), Edirne (4), Elazığ (6), Erzincan (5), Erzurum(10), Eskişehir (6), Gaziantep(9), Giresun (4), Gümüşhane (4), Hakkari (3), Hatay (7), Iğdır (3), Isparta (7), İstanbul (16), İzmir (11), Kahramanmaraş (6), Karabük (4), Karaman (4), Kars (4), Kastamonu (8), Kayseri (7), Kırıkkale (5), Kırklareli (7), Kırşehir(5), Kilis (4), Kocaeli (6), Konya (13), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (8), Mardin (6), Mersin (9), Muğla (4), Muş (6), Nevşehir (8), Niğde (6), Ordu (6), Osmaniye (4), Rize (4), Sakarya (5), Samsun (9), Siirt (5), Sinop (4), Sivas (9), Şanlıurfa (8), Şırnak (4), Tekirdağ (9), Tokat (8), Trabzon (7), Tunceli (4), Uşak (6), Van (6), Yalova (4), Yozgat (6), Zonguldak (4).

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3): Bartın (1), Batman (2), Bilecik (1), Bitlis (1), Burdur (1), Çankırı (1), Düzce (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Mersin (1), Tekirdağ (1), Tokat (2), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):

Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3), Adana (1), Afyonkarahisar (1), Batman (1), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Giresun (1), Hatay (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Samsun (1), Sivas (1), Tokat (1), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1),

Tarih (2): Ankara (1), Çanakkale (1),

Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):

İnşaat (8):Adana (1), Antalya (1), Edirne (1), İstanbul (1), Karabük (1), Kütahya (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Makine (7):Ankara (1), Edirne (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Karabük (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Elektrik-Elektronik (7): Adana (1), Bursa (1), Elazığ (1), Karabük (1), Kütahya (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Harita (28): Ankara (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (2), Hatay (1), İstanbul (9), Karabük (2), Kars (1), Kütahya (1), Muğla (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1), Ankara (3), Antalya (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (3), Elazığ (2), Erzurum (3), Gaziantep (3), Hatay (2), İstanbul (12), İzmir (2), Karabük (5), Kars (3), Kayseri (2), Konya (2), Kütahya (4), Muğla (1), Sivas (3), Şanlıurfa (2), Van (3),

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3), Ankara (3), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (2), Erzurum(2), Eskişehir (1), Gaziantep(2), Hatay (3), İstanbul (6), Karabük (2), Kars (3), Kayseri (1), Kocaeli (2), Kütahya (2), Muğla (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Van (3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):

Elektrik (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Van (1),

Makina (18): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Uşak (1), Van (1),

Harita (15): Adana (1), Ankara (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Hatay (1), İstanbul (7), Konya (1), Uşak (1),

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):

İngilizce (18): Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Balıkesir (2), Denizli (1), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kars (1), Kırklareli (1), Konya(1), Muğla (1), Nevşehir (1), Sinop (1), Şanlıurfa (1), Karaman (1), Bartın (1),

Almanca (2): Aydın (1), Eskişehir (1)

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:40
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. Kültür Bakanlığı hangi kadrolara memur alacak?
  83. Kültür bakanlığı memur alımı
  84. kğltür bakanlığı
  85. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı
  86. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru
  87. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu
  88. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı liste

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  • AsİAsİ15 sa önce
    İsa'nın petrolemi ihtiyacı var.?

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