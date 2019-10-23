Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 785 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmış sözlü sınavı merakla bekleniyordu. Bakanlık tarafınan yapılan açıklamada, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 785 memur alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Başvuru sonucu, pozisyon unvanı itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

BAŞVURUSU SONUCU İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Form Dilekçe,

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) (Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.),(*)

c) Özel Güvenlik Sertifikası noter tasdikli örneği (Silahlı) (Belgenin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)(*)

ç) 18/10/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir) (Belgenin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

f) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Kültür Bakanlığı hangi kadrolara memur alacak?

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7), Adıyaman (5), Afyonkarahisar (6), Ağrı (6), Aksaray (4), Amasya (4), Ankara (12), Antalya (8), Ardahan (3), Artvin (5), Aydın (7), Balıkesir (7), Bartın (3), Batman (7), Bayburt (3), Bilecik (5), Bingöl (5), Bitlis (7), Bolu (4), Burdur (8), Bursa (5), Çanakkale (6), Çankırı (5), Çorum (6), Denizli (7), Diyarbakır (7), Düzce (5), Edirne (4), Elazığ (6), Erzincan (5), Erzurum(10), Eskişehir (6), Gaziantep(9), Giresun (4), Gümüşhane (4), Hakkari (3), Hatay (7), Iğdır (3), Isparta (7), İstanbul (16), İzmir (11), Kahramanmaraş (6), Karabük (4), Karaman (4), Kars (4), Kastamonu (8), Kayseri (7), Kırıkkale (5), Kırklareli (7), Kırşehir(5), Kilis (4), Kocaeli (6), Konya (13), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (8), Mardin (6), Mersin (9), Muğla (4), Muş (6), Nevşehir (8), Niğde (6), Ordu (6), Osmaniye (4), Rize (4), Sakarya (5), Samsun (9), Siirt (5), Sinop (4), Sivas (9), Şanlıurfa (8), Şırnak (4), Tekirdağ (9), Tokat (8), Trabzon (7), Tunceli (4), Uşak (6), Van (6), Yalova (4), Yozgat (6), Zonguldak (4).

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3): Bartın (1), Batman (2), Bilecik (1), Bitlis (1), Burdur (1), Çankırı (1), Düzce (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Mersin (1), Tekirdağ (1), Tokat (2), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):

Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3), Adana (1), Afyonkarahisar (1), Batman (1), Düzce (1), Edirne (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Giresun (1), Hatay (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Samsun (1), Sivas (1), Tokat (1), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1),

Tarih (2): Ankara (1), Çanakkale (1),

Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):

İnşaat (8):Adana (1), Antalya (1), Edirne (1), İstanbul (1), Karabük (1), Kütahya (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Makine (7):Ankara (1), Edirne (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Karabük (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Elektrik-Elektronik (7): Adana (1), Bursa (1), Elazığ (1), Karabük (1), Kütahya (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

Harita (28): Ankara (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (2), Hatay (1), İstanbul (9), Karabük (2), Kars (1), Kütahya (1), Muğla (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Van (1),

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1), Ankara (3), Antalya (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (3), Elazığ (2), Erzurum (3), Gaziantep (3), Hatay (2), İstanbul (12), İzmir (2), Karabük (5), Kars (3), Kayseri (2), Konya (2), Kütahya (4), Muğla (1), Sivas (3), Şanlıurfa (2), Van (3),

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3), Ankara (3), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Edirne (2), Erzurum(2), Eskişehir (1), Gaziantep(2), Hatay (3), İstanbul (6), Karabük (2), Kars (3), Kayseri (1), Kocaeli (2), Kütahya (2), Muğla (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Van (3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):

Elektrik (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Van (1),

Makina (18): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Aydın (1), Batman (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Uşak (1), Van (1),

Harita (15): Adana (1), Ankara (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Hatay (1), İstanbul (7), Konya (1), Uşak (1),

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):

İngilizce (18): Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Balıkesir (2), Denizli (1), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kars (1), Kırklareli (1), Konya(1), Muğla (1), Nevşehir (1), Sinop (1), Şanlıurfa (1), Karaman (1), Bartın (1),

Almanca (2): Aydın (1), Eskişehir (1)