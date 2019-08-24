Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, büyük bir tartışmayla göreve başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından genel müdürlük görevine getirilen Nalan Apa'nın, AK Parti hükümetine karşı nefret dolu tweet'leri ortaya çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'na ağır hakaret

2013 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik hakaret dolu bir tweet attığı tespit edilen Nalan Apa'nın, Gezi olaylarında da hükümetin aleyhine paylaşımlar yaptığı görüldü.

AK Parti'nin üst düzey isimleri tarafından da tepkiyle karşılanan bu atama, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İfşa olunca hesabını kapattı

Hakaret dolu tweet'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte Nalan Apa, apar topar Twitter hesabını kapattı. Apa, Instagram'daki paylaşımlarının da ortaya çıkmaması için hesabını gizliye aldı.