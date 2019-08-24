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Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğüne atanan Nalan Apa'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:27
Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, büyük bir tartışmayla göreve başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından genel müdürlük görevine getirilen Nalan Apa'nın, AK Parti hükümetine karşı nefret dolu tweet'leri ortaya çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'na ağır hakaret

2013 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik hakaret dolu bir tweet attığı tespit edilen Nalan Apa'nın, Gezi olaylarında da hükümetin aleyhine paylaşımlar yaptığı görüldü.

AK Parti'nin üst düzey isimleri tarafından da tepkiyle karşılanan bu atama, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İfşa olunca hesabını kapattı

Hakaret dolu tweet'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte Nalan Apa, apar topar Twitter hesabını kapattı. Apa, Instagram'daki paylaşımlarının da ortaya çıkmaması için hesabını gizliye aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:27
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Nalan Apa
  3. AK Parti hükümeti
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • Ahsen TaşkıranAhsen Taşkıran28 dk önce
    Bakanlık bu bayandan başka atayacak kisimi bulamamış....Yoksa birinin önerisini geri çeviren emiş...
  • ÖmerÖmer28 dk önce
    Derhal görevden alınmalı atamalara dikkat etmek lazım kültür bakanlığı gereğini yapması gerek Maalesef Ak parti bazı şeylerde pasif kalıyor kadrolaşmada CHP den örnek! alabilir
  • KutayKutay29 dk önce
    Onu atayanın o kadından farkı varmıkide ortalığı vaverana boğuyorsunuz ısırmasından kortuğunuz itin önüne kemik atmak daha mantıklı.
  • talibtalib32 dk önce
    Evet yeni nesil atamaak parti gucuyle akparti karsitlari kadrolasmaya hiz kesmeden devam ediyor
  • MemoMemo33 dk önce
    RTE yıpratmak için her yol deneniyor benden söylemesi...
  • İdo1 İdo1 34 dk önce
    Şu hükümete şaşırıyorum 18ni kutluyorama hala muktedir olamamış18 haini değil biz vatandaş olarak 100lercesini görüyoruzsen neden göremiyorsun . Bari bunları alt kadrolardaçalıştır.
  • Kızıl Elma Kızıl Elma 36 dk önce
    Bakanı haklı demek bu Memlekete adam kalmamış ki bunu atamışlar ,,Memleket gittikçe hainler çığalıyor be daha çoğalacak böyle giderse..Çünkü bütün hükümetin kanun ve yasalar Batı için çalışıyor...
  • AbdulvahitAbdulvahit37 dk önce
    Niye şişmiş merak ediyorum........
  • HARUN BÜYÜKHARUN BÜYÜK37 dk önce
    Seçimler böyle köstebeklerinyüzünden kaybediliyor
  • MustafaMustafa40 dk önce
    Ulan bu nasıl iş be...Eeeey kültürsüz bakan Uyan UyanÜsküdarda sabah olduReisin yerinde ben olacam derhal o bakanı şutlarım bu ne rezalet arkadaş ya
  • hercaihercai41 dk önce
    Erdogan'in danismanlari? Off be boyle bir sey olabilirmi, oldu ama niye? AK Parti elemanlari ne yapiyor? Mehmet Nuri Ersoy kim? Gecmisi arastirildimi?
  • MeskenMesken42 dk önce
    Çık sen anlat madem, hırgür yapma!
  • KadirKadir45 dk önce
    Chp Belediyeleri hemen üç aylık sürede kadrolaşiyorlar muhazakarlarin canına dişine takarak17 yıldırsavunduğu akpve bakanları böyle !ay lay lomgel bu memurun bakanından Ayasofyaaçılışını iste dahA hala layikiyleiktidar olamadıkdavul bizim omzumuzda3 kere biz vuruyoruz iki kere onlar vuruyor dorduncuyu vurmak istiyoruzyekiniyoruz vuramiyoruzkuzey ırak meselesinde böyle eğitim meselesiyüzde elli yani çifti fifti
  • ÖfkeliÖfkeli45 dk önce
    Günümüz de ne kadar hükümet düşmanı varsa çok güzel makamlara gelirken vatan sevdalısı insanlar da şükür deyip kanaat etmeye devam etsinler!
  • MesutMesut47 dk önce
    Ak partioyu müslümandanaldı bu tür münafıklarada makam mevkive hizmetverdi . Albayrak , soylu , çavuşoğluhariç diger bakanlarak partinin ayagına pranga. Ak partinin bu türlü uygulamalarıchp yi iktidar yapar. REİSyanlış yapıyor
  • AlperAlper49 dk önce
    Demek oluyorki sayın bakanın hiç bir şeyden haberi yok yada bakan bir gaflet içinde sayın başkanın böyle adamları ne kadar tutucak başkanın etrafındaki danışmanlar ne iş yapıyor nere kadar gidecek bu düzensizlik acırsanız acınacak hale gelirsiniz
  • Dadaş Dadaş 51 dk önce
    Akparti seçim kaybetme şansı sıfırdı kaybetmek için mücadele eden insanlar varbirine akpartiyi kaybettir diye teslim et ancak bu kadar yapardı hatta yapamazdı reis partiye ve senden olanlara sahip çık 81 il böyle
  • cesur alicesur ali53 dk önce
    Sen bakan atıyorsun.. seni temsil etmek... içino bakan da ne yapıyor oy vermeyi bırak hakaret edeni Genel Müdür yapıyor .... Yine aklıma CHP liadalet bakanı aklıma geldi Ülkücümü alaydım demişti...Bakanıda al genel müdürüde onu size önerenide partiden at sonrada çıkıyorsun yalnızlar şarkısı çalıyorsun Başkanım...
  • MesutMesut55 dk önce
    Verdimiz oylarla bu insanları mi makam sahibi yapiyor ak parti.kim bunları atıyor millet bu yüzden ak partiden kaçıyor.
  • Erguvan Erguvan 55 dk önce
    Ak Parti bu kaliteli atama anlayışı ile giderse dindar kimse kalmayacak,milli eğitim bakanı din düşmanı ak parti düşmanı birini talim terbiye nin başına getirir, turizm bakanı ak parti düşmanı birini genel müdür yapar sonra reis insanlar ak parti den niye soğudu,bunlara bakmalı hem düşman hem makamları kapıyorlar o zaman ak partiye saldır makamı kap. Bu bakan anlayışı ile gün gelecek ak parti ortada kalacak
  • Oğuz MuhammedOğuz Muhammed56 dk önce
    Yazıklar olsun, hala ülkeyi kimleryönetiyor anlamakta güçlük çekiyorum.Kendilerince kem küm mazeretler !En önemli kriterMilli olmak , Ehliyet ve liyakat sahibi olmak lazım. Şu eziklere atama ve yönetmeyetkisi vermemek lazım. Çok yazık. şevkimizi kıranlara yazıklar olsun. ..
  • kazım çobanderelikazım çobandereli57 dk önce
    sn. bakan uyumayın. bu ne rezillik! bu atamayı kim ve niçin yaptı? soruşturma açılmalı.
  • Osman TürkOsman Türk58 dk önce
    Ondan sonra da, “niye bu duruma düştük ?”, “bize ne oldu ki ?”dertlerine düşüyoruz. Hiç mi araştırmazlar bir iş yapmadan önce ? Ben onlarca şahidiyle reise ana avrat küfreden insanı ilçe belediye başkanı yapan AK Parti idarecilerine sesleniyorum: nasıl oluyor da reise bunca kin ve nefret kusan adamı belediye başkanı yaptınız ???? Çok şükür ki bu son dönemde aday yapılmadı da partiden ayrıldı alçak.
  • Fuat Fuat 1 sa önce
    Bu bakanın 2. Olayı bu alın bunu başka Adammı kalmadı
  • dimitrizâdedimitrizâde1 sa önce
    15 yıllık memurum, böyleleri her yerde el üstünde tutunurken bizler kıyıda köşede sürünüyoruz, hayır yetersiz olduğumuzdan falan değil, tam tersi dürüst olduğumuzdan, yanlışa göz yummadığımızdan göz ardı ediliyoruz hep, ak parti iktidar oldu ama hiç bir zaman muktedir olamadı, hep böyle emanet kadrolarla işini yürüttü, gerçekten temiz insanlar ak parti döneminde de fırsat bulamadı gün yüzüne çıkamadı maalesef.

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