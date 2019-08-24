Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğüne atanan Nalan Apa'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:27
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, büyük bir tartışmayla göreve başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından genel müdürlük görevine getirilen Nalan Apa'nın, AK Parti hükümetine karşı nefret dolu tweet'leri ortaya çıktı.
Bakan Çavuşoğlu'na ağır hakaret
2013 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik hakaret dolu bir tweet attığı tespit edilen Nalan Apa'nın, Gezi olaylarında da hükümetin aleyhine paylaşımlar yaptığı görüldü.
AK Parti'nin üst düzey isimleri tarafından da tepkiyle karşılanan bu atama, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İfşa olunca hesabını kapattı
Hakaret dolu tweet'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte Nalan Apa, apar topar Twitter hesabını kapattı. Apa, Instagram'daki paylaşımlarının da ortaya çıkmaması için hesabını gizliye aldı.
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