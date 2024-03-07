Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya'da yapacağımız ilk iş master planı hazırlamak

Antalya'nın Kaş ilçesinde Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri Buluşması'na katılan Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında ilçe ilçe dolaşarak, birinci elden ihtiyaçları tespit etme fırsatı bulduklarını ve yerel yöneticilerle doğru yol haritalarını belirlediklerini anlattı.

Kaş ilçesini ilk kez havadan gözlemleme şansı yakaladığını belirten Ersoy, ilçenin potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak büyükşehir belediyelerinden turizm master planı talep ettiklerini aktaran Ersoy, "Turizm master planı Kültür ve Turizm Bakanlığının yapması gereken bir plan değil, büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması gereken planlardır. Turizm sadece bakanlık etkinlikleriyle gerçekleşen bir çalışma değil. Bir bölgede turizm yapmak istiyorsanız oranın potansiyelini ortaya çıkarıyorsunuz. Bu kültür varlıkları, gastronomi veya doğal değerlerle olabilir. Bunları altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, restorasyon ve inovasyon çalışmalarıyla, istihdam ve diğer politikalarla birleştirerek geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü ile bu konuda sık sık görüşüyoruz. 31 Mart'ta Hakan Tütüncü sizlerin destekleriyle göreve geldikten sonra ilk yapacağımız iş turizm master planını hazırlamak." diye konuştu.

"TURİZM MASTER PLANINI ÖZELLİKLE BEN BİREBİR TAKİP EDECEĞİM"

Ersoy, Antalya'daki turizm master planlarında ilçe bazında da farklı bir çalışma yapacaklarını dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya'nın turizm anlamında oldukça önemli bir kent olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye geçen yıl rekor sayıda turist ağırladı ve gelir elde etti. Antalya geçen yıl 16 milyon ziyaretçi aldı. Bu sene de 17 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz. Antalya çok ciddi bir geliri ülke ekonomisine kazandıran bir nokta. O yüzden Antalya bizim, Cumhurbaşkanı'mızın da hassasiyetle takip ettiği bir ilimiz." ifadelerini kullandı.

Kaş ilçesinin oldukça güzel korunduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Mutlu Ulutaş yeni dönemde de devam ettiği zaman, kendisiyle birlikte çok ayrı bir çalışma yapacağız. Kaş'ta butik turizmin ön planda olduğu, doğal değerlerinin çok iyi korunduğu, arkeolojik potansiyelinin tamamıyla yeryüzüne çıkarıldığı, restore edildiği ve turizme entegre edildiği, eko turizmin ön planda olduğu bir çalışma yapacağız. Çünkü burada yaylalarımız var. Tarım potansiyelimiz var. Bunların hepsinin beraber planlanması gerekir. Korunması gereken yerlerin çok iyi korunması, eko turizme dahil edilmesi gerekiyor. Mevcut yatak potansiyeliniz dahil bütün sorunlarınızın da bir plan dahilinde çözülmesi gerekiyor. Bu nedenle nisan itibarıyla ilk yapılması gereken şey koruma imar planlarıyla sizin imar planlarınızın çözülmesi, netleşmesi gerekiyor. Kaş'ın ilçe bazındaki turizm master planını özellikle ben birebir takip edeceğim. Kaş inanılmaz bir şehir. Kaş, Kekova, Kalkan, Demre, Finike hattı apayrı çalışılması gereken butik bir destinasyon. Dünyada da marka olabilecek bir destinasyon. Şu anda ufak ufak markalaşma süreci başladı ama bugün yurt dışında nerede ismini söylersek duyulması gereken bir nokta."

"ÖNEMLİ OLAN KAŞ'A HAK ETTİĞİ DEĞERİ KAZANDIRMAK"

Turizm master planlarının belli bir aşamaya geldikten sonra sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla paylaşıldığını ifade eden Ersoy, süreç boyunca tüm paydaşların görüşleri alınarak doğru bir planın ortaya çıkarıldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, ilçenin potansiyelinin doğru işlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Önemli olan Kaş'a hak ettiği değeri kazandırmak. Çok değerli bir potansiyeli var. İnşallah biz bunu doğru bir şekilde işleyerek, farkındalığının daha iyi oluşmasını sağlayacağız. Şu anda en başarılı olduğumuz iş tanıtım. Tanıtımını Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile bakanlığımız yapacak. Özlediğiniz, gelir durumu yüksek, harcama kapasitesi yüksek turizm potansiyelleriyle sizi yan yana getireceğiz. Biz artık burada sezonluk bir turizm istemiyoruz. Sizin 12 ay turist çekebilecek potansiyeliniz var. Bununla ilgili çalışmaları da yapacağız. Bu master plan çalışması bittikten sonra burada butik turizmin avantajı var. Doğru bir butik turizm çalışması yapılırsa 12 ay turist alabileceğiz. Bunun Kuzey Ege'de, Marmara Bölgesi'nde çok güzel örnekleri var. Aynı güzel örneği Kaş'ta gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de katıldı.