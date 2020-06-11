Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AB büyükelçileri ile video konferansla toplantı yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" uluslararası ilgiyi de Türkiye'ye çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayata geçirdikleri güvenli tatil hizmetini anlatmak üzere AB büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Delegasyonun talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede Bakan Ersoy, AB ülkelerine Türkiye'deki "Turizm Sertifikasyon Programı"nı anlattı.

Tatillerinde Türkiye'yi tercih edecek ziyaretçilerin havalimanlarına iniş anından itibaren karşılaşacakları uygulamaları, uçaklarda alınan önlemleri, otellerde kullanılacak sistemleri, testi pozitif çıkan konuklar için nasıl bir tedbir alındığını, tesislerin ve tur operatörlerinin bu süreçte neler yapacağını tüm detaylarıyla aktaran Bakan Ersoy, büyükelçilerin uygulamaya yönelik sorularını da ayrıntılı olarak yanıtladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile maslahatgüzarı Eleftheria Pertzinidou'nun katılımıyla gerçekleşen görüşmeye, büyükelçi düzeyinde katılan ülkeler İsveç, Finlandiya, Hollanda, Belçika, Letonya, Avusturya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Slovakya, İrlanda ve Macaristan oldu.