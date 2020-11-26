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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu: (1)
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu: (1)

"(Türkiye turizmi) Yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacak gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor" - "(Güvenli Turizm Sertifikası) Avrupa'da ilk ve tek olma özelliğine sahip. Tabii diğer ülkeler de bunu yavaş yavaş kopyalamaya çalışıyor ama bizim kriterlerimize hala ulaşamıyor, o disiplini elde edebilmiş değiller"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:22:02 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu: (1)

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne ilişkin, "Yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacak gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından Denizbank ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenen "10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi" başladı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen kongreye bağlanan Bakan Ersoy, dünya ve Türkiye turizminin çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Son verilere göre uluslararası turizm trafiğinde yüzde 80'lik daralma olacak gibi göründüğünü dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Rakip pazar olarak gördüğümüz Akdeniz çanağında, İspanya, Yunanistan ve AB ülkelerine baktığımızda Yunanistan yüzde 78-80 bandında, İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatacak gibi gözüküyor. Biz de Türkiye olarak yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacağız gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor."

Ersoy, Türkiye turizmindeki küçülmenin kamu ve hükümetin verdiği destekler, özel sektörle yapılan başarılı uygulamalar ve iş birliği sayesinde daha az olduğuna işaret etti.

- Güvenli turizm sertifikası

Güvenli Turizm Sertifikası'nın bu iş birliğinin en büyük örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, bunun dünyada en iyi şekilde disiplinli uygulanan, çok geniş kriterleri kapsayan ve dünyadaki birçok kuruluş tarafından da örnek gösterilen bir sertifikasyon programı olduğunu bildirdi.

Ersoy, sertifikasyon programının hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kriterleri oluşturmakla, hatta hayata geçirmekle olmuyor. Disiplinli uygulamak gerekiyor. Kanuni yaptırımlar da getirdik. 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde mecburi tutuldu. Yılbaşından itibaren daha da yaygınlaştırarak 30 oda ve üzerinde zorunlu tutacağız. 'Sıkı denetliyorsunuz, cezalar kesiyorsunuz' diye şikayetler de aldık. İnanın bu tarz programlar disiplinli, doğru şekilde uygulanamazsa dünyada kabul görmüyor. Sarılarak, özverili, disiplinli şekilde, hep beraber ucundan tutarak uyguladığımız için dünyada örnek gösterilen programların başında yer aldı. Avrupa'da ilk ve tek olma özelliğine sahip. Tabii diğer ülkeler de bunu yavaş yavaş kopyalamaya çalışıyor ama bizim kriterlerimize hala ulaşamıyor, o disiplini elde edebilmiş değiller."

(Sürecek)

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