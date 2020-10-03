Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Antalya'da incelemelerde bulundu

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışına katılmak için kente gelen Demircan, beraberindeki heyetle ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Demircan, festivalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları içinde yapılacağını söyledi.

Olabildiğince festivali kutlamaya çalışacaklarını belirten Demircan, "Bu vesileyle kente geldik. Kentte yürütülen birçok çalışma var, onlardan özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün yaptığı işler ve sinema çerçevesinde buradayız." dedi.

Valilikteki ziyaretinin ardından Demircan, Yazıcı, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile restorasyonu devam eden ve tamamlanan tarihi yapıları gezdi.

Demircan, tarihi Antalya Mevlevihanesi, Yivliminare, Tekelioğlu ve Şehzade Korkut camileri ile Antalya Müzesinde de incelemelerde bulundu.



