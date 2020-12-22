  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi uzatıldı
Aktüel

"Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:27:05 -
"Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi tarafından açılan "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisinin süresi uzatıldı.

Basın, yayın ve matbaa alanlarında pek çok yeniliği Ebüzziya ailesinin 150 yılı aşkın tarihçesi, Kazlıçeşme Sanat'ta 15 Şubat'a kadar izlenebilecek.

Ziyaretçiler, mektuplar, aile albümleri, soy ağacı, aile üyelerine ilişkin bilgiler ve aileye ait bazı özel eşyaları görme imkanı bulacak.

Sergide, Takvim-i Ebüzziya, Matbaa-i Ebüzziya, Ebüzziya Kartpostalları, Meclis-i Mebusan Seçim Mazbatası başta olmak üzere arşiv kayıtları da bulunuyor.

Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde yaklaşık bir aylık çalışmayla hazırlanan sergi, yakın kültür tarihine ışık tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor? sorusu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT1'in sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Se..
Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular
Aktüel

Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay