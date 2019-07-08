Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum Belediyesi başladı! Gezici isimlere konser daveti

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz'a 'Şov' diyen hendek terörünü savunan Sıla Gençoğlu'nu 15 Temmuz'un yıl dönümünde konser için çağırmıştı. Haberin duyulmasının ardından gelen tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bir açıklama yaparak, konser listesinin revize edileceğini duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanlıştan dönmesinin ardından bu kez de Çorum Belediyesi'nin Gezici sanatçılarla konser anlaşması yaptığı öğrenildi.

Çorumlulara “Gezi ruhlu” sanatçılar konser verecek

Başkanlığını AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı Çorum Belediyesi, “Hitit Festivali” kapsamında 12 -15 Temmuz tarihleri arasında 4 günlük etkinlik düzenliyor. Çorum Belediyesi, “Hitit Festivali” adlı sosyal medya hesabından “Bu hafta sonu kimseye söz verme. Bir birinden güzel etkinlikler seni bekliyor olacak…” başlığııyla duyurduğu ilanlarda Gezi’nin sözde şehitlerine ağıtlar yakan Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu’nun etkinliğe katılacağı duyurusu tepkilere neden oldu. Çorum Belediyesi'nin de Kültür Bakanlığı gibi bu yanlıştan bir an önce dönmesi bekleniyor.





