0553 313 94 23

Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum Belediyesi başladı! Gezici isimlere konser daveti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Gezi ve hendek destekçisi Sıla Gençoğlu’nu yaz konserleri listesine dahil etmesi, gelen tepkiler üzerine karardan vazgeçmesinin ardından bir tuhaf konser etkinliği de Çorum Belediyesi’nden geldi. Çorum Belediyesi, Gezi terörünün sözde şehitleri anısına şarkı söyleyen Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ikilisini 13 Temmuz’da konser vermek üzere Çorum’a davet etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum Belediyesi başladı! Gezici isimlere konser daveti

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz'a 'Şov' diyen hendek terörünü savunan Sıla Gençoğlu'nu 15 Temmuz'un yıl dönümünde konser için çağırmıştı. Haberin duyulmasının ardından gelen tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bir açıklama yaparak, konser listesinin revize edileceğini duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanlıştan dönmesinin ardından bu kez de Çorum Belediyesi'nin Gezici sanatçılarla konser anlaşması yaptığı öğrenildi. 

Çorumlulara “Gezi ruhlu” sanatçılar konser verecek

Başkanlığını AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı Çorum Belediyesi, “Hitit Festivali” kapsamında 12 -15 Temmuz tarihleri arasında 4 günlük etkinlik düzenliyor. Çorum Belediyesi, “Hitit Festivali” adlı sosyal medya hesabından “Bu hafta sonu kimseye söz verme. Bir birinden güzel etkinlikler seni bekliyor olacak…” başlığııyla duyurduğu ilanlarda Gezi’nin sözde şehitlerine ağıtlar yakan Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu’nun etkinliğe katılacağı duyurusu tepkilere neden oldu. Çorum Belediyesi'nin de Kültür Bakanlığı gibi bu yanlıştan bir an önce dönmesi bekleniyor. 


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
  1. Çorum
  2. çorum belediyesi
  3. İsmail Hakkı Demircioğlu
  4. erkan oğur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de dev operasyon! 55 kişi gözaltına alındı
    1. İzmir'de dev operasyon! 55 kişi..
    2. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    3. Motorine 15 kuruş indirim!
    4. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    5. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    6. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    7. Otomobil ile hafif ticari araç..
    8. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    9. Serinlemek için dereye giren kişi..
    10. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    11. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    12. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    13. Motorinde 15 kuruş indirim
    14. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    15. Askerlik hayali gerçek oldu
    16. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    17. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    18. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    19. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    20. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’