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Külliye'de kritik toplantı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:08
Külliye'de kritik toplantı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bağımlılık konusunda oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının açılışında konuşan Fuat Oktay, tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık ve diğer tüm zararlı alışkanlıklar ile mücadele kapsamında nesillerin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenmesinin anayasal sorumluluğun gereği olduğunu belirtti. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için 2014 yılında “Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulduğunun altını çizen Oktay, 2017 yılında ise kurul çalışmalarının kapsamı genişletilerek “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu”na dönüştürüldüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamında gerçekleşen reformlar ile birlikte Kurulun 12 bakanlık ve 1 politika yüksek kurulundan oluşan geniş bir koordinasyon yapısına ve bütüncül işleyiş etkinliğine kavuştuğunu kaydeden Fuat Oktay, “Toplantımız, Kurulun üyelik yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün zararlı alışkanlıklara karşı izlediğimiz temel stratejilerimizi, eylem planlarımızın uygulama sonuçlarını ve mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele ve zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri içeren eylem planını görüşerek karara bağlayacağız” diye konuştu.

“Bu mücadele sadece yasaklarla yürütülecek bir süreç değildir”

Halk sağlığı ve toplum huzurunun tüm dünyada yaygınlaşan bağımlılık eğilimlerinden korunması için geçen 17 yılda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını, koruyucu önlemleri içeren strateji belgeleri ve eylem planlarının uygulamaya konulduğunu kaydeden Oktay,

Buna ek olarak uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ağırlaştırılan cezai müeyyideler ile ‘talep, arz ve zarar azaltıcı önlemler’ yaygınlaştırılmıştır. Bağımlılıkla mücadelede elbette yasakların, cezaların etkisi yadsınamaz ancak bu mücadele, sadece yasaklarla yürütülecek bir süreç değildir. Bizler, zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede özellikle teknolojik gelişmelerin toplum üzerindeki etkilerini iyi okuyarak, uyuşturucu, içki, sigara ve kumarla beraber sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız. Buradan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birliklerini, ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bağımlılıkla mücadeleye ilişkin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların sunumları ile basına kapalı olarak devam eden toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu katıldı.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:08
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. sigara
  4. alkol
  5. bağımlılık
  6. uyuşturucu

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