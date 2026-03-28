Kullanılmayan ev alev alev yandı

Düzce’nin Avlayan köyünde Metin Ö.'ye ait kullanılmayan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.