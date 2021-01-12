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Ekonomi “Kullanıcılar yasa dışı bir şekilde zorlanıyor”
Ekonomi

“Kullanıcılar yasa dışı bir şekilde zorlanıyor”

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, verinin “günümüzün petrolü” olduğunu belirterek, WhatsApp güncellemesi ile mesajlaşma servisini kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, verilerinin ihlalini kabul etmeye yasa dışı bir şekilde zorlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:50:00 -
“Kullanıcılar yasa dışı bir şekilde zorlanıyor”

Doç. Dr. Kalsın, uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması sunan WhatsApp’ın şimdiye kadar gizlilik özelliğiyle hep ön planda olduğunu belirtti.

Facebook’un, 2014 yılından beri WhatsApp’ı bünyesinde bulundurduğunu ve kullanıcılara şimdiye kadar Facebook ile veri paylaşmaktan vazgeçme seçeneği sunulduğunu hatırlatan Kalsın, “Ancak şimdi kullanıcılara Facebook’un kişisel verilerine erişim izni vermeleri için bir çeşit baskı yapıyor. Güncellemeyi kabul eden kullanıcılar artık iletişim numarası, konumu, sohbetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok veriyi Facebook ile paylaşmayı kabul edecek ve eğer güncellemeyi kabul etmezlerse hesapları kendilerinden alınacak. Özetle bu güncelleme ile kullanıcılar, mesajlaşma servisini kullanmaya devam etmek istiyorlarsa verilerinin ihlalini kabul etmeye yasa dışı bir şekilde zorlanıyor” şeklinde konuştu.

“KVKK, yol gösterecek çalışmalar düzenliyor”

Doç. Dr. Berrin Kalsın, insanların bir uygulamayı kullandıklarında neleri paylaşmayı kabul ettiklerini veya bu verileri paylaşarak neyi riske attıkları konusunda henüz yeterince bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu durum, tüm dünya genelinde ciddi anlamda bir gizlilik ihlali sorunu oluşturuyor. Platformları düzenleyici ve denetleyici kurumların oluşturulması ve insanların bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor. Gizliliklerimizin kontrolümüz dışında olmadığını ve paylaşımlarımıza sınırlamalar getirerek bu sorunları aşacağımız yönünde iyimser yaklaşımlara ihtiyacımız var. Özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bugün birçok noktada kullanıcıya yol gösterecek çalışmalar düzenliyor ve özel verilerin korunmasında kullanıcıya ve veri sorumlusuna yol gösteriyor.”

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