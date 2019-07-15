Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarafından ihraç edilen eski MHP'li ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti'nin Meclis'e sunduğu 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifine destek vermiş ve ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup Başkanvekilliğinden alınmıştı. Daha sonra Bahçeli, Usta'yı "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk ederek, partiden ihraç etmişti.

31 Mart'ta Samsun'dan aday olmuştu

MHP'den ihraç edilmesi sonrası İYİ Parti'den teklif almasına rağmen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’dan bağımsız belediye başkan adayı olan Erhan Usta, yüzde 21,05 oy almıştı. Yerel seçimlerin ardından Usta, Meclis’teki çalışmalarına devam ediyor.

Usta, Ali Babacan'ın yeni partisine sıcak bakıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Yeniçağ gazetesinde yer alan haber egöre, Babacan’ın kuracağı yeni partide, daha önce farklı partilerde görev yapmış önemli isimlerin yer alacağı konuşuluyor. MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın da Babacan’ın kuracağı yeni partiye sıcak baktığı, ekibiyle görüşmeler yaptığı iddia edildi.