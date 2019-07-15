0553 313 94 23

Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak

"Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle MHP'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarafından ihraç edilen eski MHP'li ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti'nin Meclis'e sunduğu 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifine destek vermiş ve ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup Başkanvekilliğinden alınmıştı. Daha sonra Bahçeli, Usta'yı "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk ederek, partiden ihraç etmişti.

31 Mart'ta Samsun'dan aday olmuştu

MHP'den ihraç edilmesi sonrası İYİ Parti'den teklif almasına rağmen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’dan bağımsız belediye başkan adayı olan Erhan Usta, yüzde 21,05 oy almıştı. Yerel seçimlerin ardından Usta, Meclis’teki çalışmalarına devam ediyor.

Usta, Ali Babacan'ın yeni partisine sıcak bakıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Yeniçağ gazetesinde yer alan haber egöre, Babacan’ın kuracağı yeni partide, daha önce farklı partilerde görev yapmış önemli isimlerin yer alacağı konuşuluyor. MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın da Babacan’ın kuracağı yeni partiye sıcak baktığı, ekibiyle görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
  1. eski MHP'li ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta
  2. Ali Babacan
  3. Yeni parti
  4. yeni parti kurulacak mı
  5. eski MHP'li yeni partiye katılıyor
  6. MHP
  7. Flaş iddia
  8. siyaset kulisleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    1. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    2. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
    3. Üzümde erkenci hasat başladı
    4. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
    5. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
    6. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    7. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
    8. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
    9. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
    10. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
    11. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    12. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
    13. 10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası..
    14. Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u..
    15. Erdoğan “Malesef” deyip ekledi: Halen..
    16. Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre..
    17. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi..
    18. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!..
    19. Mudanya Mütâreke evi onarılıyor
    20. Buldan Yayla Gölü’nde torf çıkarma..
    21. Kral Selman Lübnan'ın eski..
    22. Aydın’da 15 Temmuz şehitleri dualarla..
    23. Mardinli taksici, şehit yakınlarını..
    24. Büyükkılıç'tan "istifa" iddialarına..
    25. Zelenskiy’nin konvoyu kaza yaptı
    26. Kayısılar artık daha kolay toplanacak
    27. Ak Parti İl Başkanı Öz:“Milletimiz,..
    28. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler..
    30. Adana Demirspor ikinci etapta ilk..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca