Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bu gayelerin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıktığı bu yolda davaya hainlik eden bazı ABD iltisaklı isimlerin hesabını da kesti.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'ten de konuya ilişkin kulisleri hareketlendirecek ifadeler geldi.

Özçelik, kaleme aldığı yeni yazısında "ABD'nin AK Parti'yi parçalamada ısrarlı olduğunu" belirterek "Erdoğan kılıcını çekti" ifadelerini kullandı.

Özçelik'in, 'Ak Parti’de kılıçlar çekildi' başlıklı bugünkü yazısında öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD kararını vermiş. Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı. Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin.

"Erdoğan çerahatı patlatacak"

Beştepe’den gelen bilgiler özetle şöyle: Erdoğan her şeyin farkında. Çerahatı patlatacak. Tehlikeyi büyümeden önleyecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Kongre süreci öne çekildi. Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek.

Gül'ü, Babacan'ı, Davutoğlu'nu parti içinde bitirecek. Partiden koparacağı parçayı milimize edecek.

Erdoğan kılıcını çekti

Erdoğan harekete geçti. Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti. Muhaliflerin fotoğraflarını sildi. ABD’nin harekete geçirdiği ekipler için 'hain' dedi. Gerilimin daha da artacağının göstergesi.