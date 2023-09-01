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Siyaset Kulisler bununla çalkalandı! Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası
Siyaset

Kulisler bununla çalkalandı! Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:23:00 -
Kulisler bununla çalkalandı! Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Millet İttifakı'ndan ayrılık sinyalleri veren İYİ Parti hakkında gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya atıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu'nun bugünkü Özcan'ı ziyareti sonrasında CHP'den ihraç edilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 2024 yılındaki yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday gösterileceği iddia edildi.

Başlattığı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşüyle Bolu'dan Ankara'ya hareket eden ve ardından CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 31 Mart yerel seçimleri için flaş iddialar ortaya atılıyor. Özcan'ın İYİ Parti sıralarından aday gösterileceği kulislerde dönen bilgiler arasında. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, bugün Özcan'ı makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Özcan, TV100'de konuk olduğu Doğru Yorum programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

"Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var"

Özcan, İYİ Parti'ye katılma iddiaları hakkında "Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var. Parti programında ayrı düşen birkaç detay dışında pek bir sıkıntı yok. Ama bu illa da İYİ Parti'ye katılacağım anlamına gelmiyor." yorumunda bulunmuştu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, “Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da ittifak yapılacak mı?” sorusuna, “Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız” yanıtını verdi.

"Kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz"

Yerel seçimlerde iş birliğinin nasıl yapılacağı sorusu üzerine Zorlu, “Genel Başkanımızın konuşmasında ittifak yerine, milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel şartları dikkate alınarak iş birliklerinin belli yerlerde olabileceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceği. Cumhur İttifakı’nın paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış ‘Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz. O zaman hepimiz Türkiye’yiz’ böyle bir anlayış yok. Türkiye bu anlayış ile idare edilemez. Biz 85 milyon insanımızın çoğulculuğu, zenginliğini ortaya koyacak bir seçim atmosferi istiyoruz. Bu anlamda da kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Zorlu, yerel seçim çalışmalar çerçevesinde Akşener’in Eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını açıkladı.

 

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Düzgün bir omurganız olsun. Futbol takımı gibi partilerden geçiş olmaz. Tranfer mi yapılıyor? Sağcı mı solcu mu laik mi kamus mi mümin misiniz karar verin önce. Milletle dalga geçmeyin.

İzmit gündoğdulu

Bu gacıyla çok yakın ilişkisi olmayan politikacı yok gibi hepsi onun mekanında sanki
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