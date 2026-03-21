Kulaklık Sağır Ediyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı

Günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelen kulaklıklar, fark edilmeden ciddi bir sağlık sorununa yol açıyor. Özellikle uzun süre yüksek sesle müzik dinleyen kullanıcılar için işitme kaybı riski giderek artıyor.

Uzmanlar, kulak içi ve kulak üstü kulaklıkların kontrolsüz kullanımının, iç kulaktaki hassas tüylü hücrelere zarar verdiğini belirtiyor. Bu hücreler bir kez hasar gördüğünde kendini yenileyemiyor ve kalıcı işitme kaybı ortaya çıkabiliyor.

Gençler Büyük Risk Altında

Araştırmalar, özellikle gençlerin günde saatlerce yüksek sesle müzik dinlediğini ve bu durumun erken yaşta işitme problemlerine neden olduğunu ortaya koyuyor. Sessiz ortamlarda bile kulak çınlaması, uğultu ve sesleri net duyamama gibi belirtiler tehlikenin habercisi olarak görülüyor.

“60/60 Kuralına Dikkat”

Uzmanlar, kulaklık kullanımında “60/60 kuralı”nı öneriyor:

Ses seviyesi maksimumun %60’ını geçmemeli ve kullanım süresi 60 dakikayı aşmamalı. Ayrıca gürültülü ortamlarda sesi artırmak yerine, dış sesi engelleyen kulaklıklar tercih edilmeli.

Kalıcı Hasar Sessizce İlerliyor

En büyük tehlike ise işitme kaybının yavaş ilerlemesi. Kullanıcılar çoğu zaman sorunu fark ettiğinde iş işten geçmiş oluyor.

Sağlığınızı korumak için uzmanların uyarısı net: Kulaklığın sesini kısmak, gelecekte duyacağınız sesleri kaybetmemek anlamına geliyor.