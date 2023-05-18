Kulaklara küpe olacak tavsiyeler! Seçim dönemi ve çocuklar

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, içinde bulunduğumuz genel seçim sürecinde yoğun bir şekilde siyasi içeriklere maruz kalan çocukların nasıl etkilenebileceği ve bu süreci çocuklara nasıl anlatmamız gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Çocukların siyasi haber ve içerikleri anlamlandırabilmesi zor bir durum

Son dönemde genel seçimlerle yoğun olan gündemde, sergilediğimiz tutumların çocuklarımızı nasıl etkileyeceğinin atlanmaması gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Siyasi haber ve içeriklere maruz kalmak biz yetişkinler için bile stres veren bir durumken, çocukların bu durumu anlamlandırabilmesi ve baş etmesi zordur. Bu sebeple biz yetişkinlerin kendi gündemimizin yanı sıra çocuklarımızın duygularını fark etmemiz ve onları bu süreçten korumamız gerekir. Bu alanda atacağımız ilk adım sürekli haberlere maruz kalmamak olmalı. Gündemi takip ederken yanıltıcı içerikten uzak kalmak ve belirli aralıklarla gerçekçi kaynaklardan bilgi almak sağlıklı olacaktır.” dedi.

Gerçekçi ve temel bilgiyi evde edinmeleri önemli

Özellikle okul çağı çocuklarını, tamamen gündemin dışında tutmanın gerçekçi bir tutum olmayacağını kaydeden Ergür, “Çocuklarımız evde şahit olmasa da okulda bu konu ile karşılaşacak ve maruz kaldığı bilginin içeriğini kontrol etme şansımız olmayacak. Bu sebeple durumla ilgili gerçekçi ve temel bilgiyi evde edinmek her konuda olduğu gibi genel seçimlerle ilgili de koruyucu olacaktır. Çocuklarımızın genel seçimlerle ilgili konulardaki soru ve görüşlerini dikkatle dinlemeli ve yanıtsız bırakmamalıyız. Vereceğimiz yanıtlar elbette çocuğumuzun yaş ve gelişimine uygun olmalı.” uyarısında bulundu.

Küçük çocuklara basit örneklerle seçim anlatılmalı

Çok küçük yaştaki çocuğa detaylı bilgi vermek yerine oyunlar ya da çizgi filmlerden yararlanarak seçim yapmanın anlamının öğretilebileceğini belirten Ergür, “Mesela, okul öncesi dönemdeki çocuğa seçim yapmanın ne demek olduğunu anlatmak için hangi oyuncağıyla oynayacağı, hangi renk boya kalemini kullanacağı gibi kendi seçimleri üzerinden örnekler verebiliriz. Çocuklarda okul öncesi eğitimin başlamasıyla beraber sahip olunan bireysel hakların farkındalığı gelişmeye başlar, okul ile başlayan bu gelişmeyi desteklemek için doğru ve öz bilgiye başvurmak önemli.” şeklinde konuştu.

Verilen kararların seçim olduğu ve alternatiflerin bulunduğu anlatılmalı

Okul dönemindeki çocuklarla da sınıf başkanlığı seçimleriyle örneklendirerek seçimin, birlikte karar vermek anlamına geldiğini paylaşmak gerektiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Seçimler, okulda olduğu gibi her bireyin bireysel kararının bir araya gelmesi sonucu, çoğunluğun oylarıyla seçilenin uygulanması olarak tanımlanabilir. Günlük hayattan örneklerle durup düşündükten sonra vermiş olduğumuz kararın bir seçim olduğu ve farklı alternatiflerin olduğunu vurgulamak uygun olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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Çocukların görüşleri dinlenmeli ve eleştirel düşünmeye yönlendirilmeliler

Çocukların gündemle ilgili sorularının bize konu hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları hakkında ipucu vereceğini aktaran Ergür, “Sorularını yanıtlamadan önce ne bildiklerini tam olarak anlamamız, edindikleri uygun olmayan bilgileri düzeltme fırsatı sunar. Çocuklar siyasi gündem hakkında kendi görüşlerini paylaştığında, onları önemseyerek dinlemeli, dikkate almalı ve onları eleştirel düşünmeye, araştırmaya yönlendirmeliyiz. Bir fikir sahibi olmak önemli ve bu fikri sağlam temellerle destekleyebiliyor olma becerisini çocuklarımıza küçük yaşta muhakeme fırsatı vererek kazandırmayı hedefleyebiliriz.” dedi.

Çocuklar belirsizlikle baş etmekte zorlanır

Vurgulanması gereken becerinin karar vermek için konu hakkında bilgi edinme ve düşünme kazanımı olduğunu söyleyen Ergür, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocuklar konuşulmayan ya da kendilerinden gizlenenlerden kaygılanırlar. Güçlü algılara sahip olan çocuklar belirsizlikle baş etmekte zorlanır. Bu sebeple çocuklarımızla gündemimizdeki her konu hakkında konuşabiliriz. Bunu yaparken çocuğumuzun yaş ve gelişim düzeyine dikkat etmek ve aklına takılanlar hakkında sorularını sorması için cesaretlendirmek oldukça faydalı olacaktır.”