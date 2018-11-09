Kulak zarının delinmesi



Genellikle birkaç haftada kendi kendine iyileşir. Bazen iyileşmenin sağlanabilmesi için bir işlem ya da cerrahi müdahale gerekebilir.

Devamlı kulak ağrısı bir anda geçer, kanlı iltihaplı akıntı akar, duyma kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi görülebilir.



Kulak zarı duyma fonksiyonunda rol alır. Ses dalgaları kulak zarına çarpınca vibrasyon yanidalgalanma oluşturur. Ayrıca orta kulağı koruyucu bir bariyer görevi yapar. Su bakteri ve yabancı cisimlerin orta kulağa geçmesini önler.

YIRTILMA SEBEPLERİ

Orta kulak iltihabı: Orta kulakta biriken sıvı ya da iltihap kulak zarına basınç uygular, bu da kulak zarının yırtılmasına sebep olabilir.

Barotrauma: Orta kulak içindeki basınç ve hava basıncı arasındaki dengesizlikler sonucu oluşur. Genellikle uçak seyahatlerinde olabilir. Skuba dalgıçlığı, kulağa direkt basınç(mesela hava yastığı) kulak zarı delinmesi sebebi olabilir.

Akustik travma: Güçlü ve yüksek sesler(mesela silah sesi) ve patlamalar sonucu kulak zarı delinebilir.

Ciddi kafa travmasında iç kulak yapısında bozulmalar olur.

YIRTILIRSA NE OLUR?

Duyma kaybı oluşur. Açıklığın yeri ve boyutu duyma miktarını belirler.

Orta kulak iltihabı riski artar. Eğer zarın delinmesi iyileşmezse kronik enfeksiyonlar ve devamlı kulak akıntısı olur.

Orta kulak kisti (kolesteatom) de oluşur. Kulak kanalında oluşan mumsu madde (Serumen) ve ölü hücreler normalde kulak dışına atılır. Kulak zarı delindiğinde bu maddeler orta kulağa geçebilir ve burada kist oluşturabilir. Bu kist orta kulak kemiklerine zarar verir. Ayrıca bakteri enfeksiyonu için uygun ortam hazırlar.

Teşhis nasıl konur?

Kulak akıntısından alınan örnek incelenebilir. Enfeksiyon taraması için kültür yapılır.

Diyapozon muayenesi ile duyma kaybı ve tipi belirlenir.

Timpanometri: Kulak zarının sese verdiği tepki değerlendirilir. Bazı tepkiler kulak zarı delinmesi ile yakından ilgilidir.

Odiyometri yani duyma kaybı değerlendirilir.

Tedavi süreci

Yırtılma olayından sonra öncelikle kendiliğinden iyileşmenin olması için birkaç hafta beklenir. Eğer iyileşme olmazsa bazı tedaviler uygulanabilir.

Kulak zarına yama yapılabilir (miringoplasti): Bazı kimyasallar yardımıyla epitelin büyümesi uyarılır. Sonrasında yırtık alanını kapatacak şekilde kağıt yama yapılır. Tam kapanma sağlanana kadar işlem birden fazla tekrarlanabilir.

Cerrahi tedavi: Eğer kağıt yama başarısız olursa hastanın kendi dokusundan alınan bir yama (greft) dokusu ile delik olan alan kapatılır. Başarı oranları yüksektir.

Fakat kulak zarı onarım (timpanoplasti) ameliyatları için her hastaya uyacak standart bir yaklaşım bulunmamaktadır.

AMELİYAT SONRASI

İyileşme sırasında kulaklar kuru tutulmalıdır. Duş alırken veya yıkanırken silikon ya da vazelinli pamuktan yapılmış kulak tıkacı kullanmalısınız.

Kulaklarınızı temizlemek için girişimde bulunmayınız.

Burun temizliği yaparken, sümkürme (hızla soluk vererek burun içini temizleme) yapmamalısınız.

Korunmak için başka yapmanız gerekenler de var:

Orta kulak enfeksiyonları uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Uçaklarda kulaklarınızı korumalısınız. Alerji atağı varsa ya da gribal enfeksiyonunuz varsa uçak seyahatinden kaçınmalısınız.

Kalkış ve inişlerde basınç dengeleyen kulaklıklar kullanabilir, esneyebilirsiniz ya da sakız çiğneyebilirsiniz. Ama kalkış ve inişlerde uyumamalısınız. Valsalva manevrası da kulaklarınızı korur. Ağız ve burun delikleri kapatılır ve burundan nefes verilmeye çalışılır.

Kulağınıza temizlemek için saç tokası, ataş, pamuklu çubuk vesaire sokmak çok zararlıdır.

Yüksek ve aşırı sesten kendinizi korumalısınız.

Ameliyat sonrası iyileşme

Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler.

Kulak içi kemikciğine (Mastoid kemiği) müdahale yapılmayan ameliyatlarda genellikle iyileşme 3-4 hafta içinde tamamlanmaktadır.

Genel olarak ilk ay içinde gribal enfeksiyonlardan, darbelerden korunmak, uçak seyahati yapmamak gerekir.

Mastoid kemiğe müdahale yapılan hastalarda ise yapılan cerrahinin tipine göre değişen sürelerde çeşitli pansumanlar yapılması gerekmektedir.

Bu grupta iyileşme daha uzun sürmekte, bu hastalarda gerçekleşen işitme kazancı genellikle diğer gruba kıyasla daha az olmaktadır.

Özellikle kolesteatomanın yüz siniri ve iç kulak komşuluğunda yerleşmiş olması durumunda sinire ve işitmeye zarar vermemek için bu bölgelerde kemik kazınamamakta ve geride hücresel düzeyde hastalık kalabilmektedir.

Bu durumdaki hastalarda nüksetme riski yüksek olduğundan düzenli aralıklarla kontrol muayeneleri yapılır.

Bu gruptaki hastalarda işitme iletim sisteminin onarılmasına yönelik müdahaleler, 6 ilâ 12 ay sonra yapılacak ikinci ameliyatta yapılmaktadır.